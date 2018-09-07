Впервые в истории: убитая женщина завещала свою недвижимость КаПо

Чиновники утверждают, что это первый случай в истории, когда завещал или официально передал свою недвижимость КаПо.

Завещательный отказ означает, что человек не хочет, чтобы его имущество перешло к законным наследником. Для чего это было необходимой убитой женщине — пока неизвестно.

Более подробно с деталями судебного дела можно ознакомиться здесь.