Впервые в истории: убитая женщина завещала свою недвижимость КаПо

Во время заседания суда по делу "водителя с битой" Урмаса Эйнрооза выяснилось, что убитая им Кадри-Анн Гросс в форме завещательного отказа оставила свою квартиру Департаменту полиции безопасности (КаПо).
Чиновники утверждают, что это первый случай в истории, когда завещал или официально передал свою недвижимость КаПо.
Завещательный отказ означает, что человек не хочет, чтобы его имущество перешло к законным наследником. Для чего это было необходимой убитой женщине — пока неизвестно.
Более подробно с деталями судебного дела можно ознакомиться здесь.