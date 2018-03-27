Впервые в истории: президент Кальюлайд решила помиловать осужденного на пожизненный срок

В понедельник президент Эстонии Керсти Кальюлайд помиловала осужденного 20 лет назад на пожизненный срок Анатолия Николаева. СМИ неоднократно писали о странных обстоятельствах приговора Николаеву, из-за которых складывается впечатление, что с 1998 года он сидит за четверное убийство, которого не совершал.

В подписанном вчера постановлении, Кальюлайд постановила помиловать Анатолия Николаева 1954 года рождения, осужденного 02.11.1999 решением Кохтла-Ярвеского городского суда, и освободить его от несения наказания.

То, что президент постановляет помиловать осужденного, является редкостью. Осужденного же на пожизненное заключение ни один президент Эстонии еще никогда раньше не миловал.

63-летний Анатолий николаев провел в заключении 20 лет.

В 1999 году Николаев был осужден за совершенное 19 апреля 1998 года убийство четырех человек: двух женщин, одна из которых была беременна, и одного мужчины.

Приговор базировался главным образом на "чистосердечном признании" самого Николаева, который сознался, что в состоянии умопомрачения стрелял в четырех человек из пистолета с глушителем.

Хотя эксперт выявил, что стреляли на самом деле из оружия без глушителя, а Николаев в зале суда заявил, что признание из него выбили, суд ему не поверил. Исходя из принципа, что сомнения толкуются в пользу обвиняемого, прокурор тогда попросил оправдать Николаева, но суд вынес обвинительный приговор.

Так как Госсуд отклонил ходатайство о пересмотре дела Николаева, то помилование было его единственным шансом выйти на свободу. Однако это не освобождает его от титула осужденного за убийство.

Согласно данным Delfi, Николаев вышел из Тартуской тюрьмы сегодня, во вторник.