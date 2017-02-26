Впервые в истории: почему муж Кальюлайд не стал патроном Детской деревни SOS?

Впервые с момента восстановления независимости Эстонии патроном SOS Lasteküla (Детская деревня SOS) станет не супруг действующего президента страны, а "человек извне" (Кристи Каллас).

”SOS Lasteküla проделал очень хорошую работу и мы очень ценим и признаем это. Но президентская пара приняла принципиальное решение о том, что не каждый патронаж передается автоматически. Речь идет не об оценке работы SOS Lasteküla. Они занимаются благодарным делом”, — сказал Delfi советник по связям с общественностью президента Таави Линнамяэ.

По словам Линнамяэ, ситуация, в которой президент является женщиной, для Эстонии новая, поэтому сейчас происходит только формирование позиции относительно того, какой патронаж перейдет супругу главы государства Георгию-Рене Максимовскому, а какой — нет.

”На данный момент супруг президента исполняет те обязанности, которые необходимо исполнять. Он находился возле главы государства на многих публичных мероприятиях, принимал прибывших в гости супругов президентов и прочее”, — отметил Линнамяэ.