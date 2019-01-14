14.01.2019, 19:50

Впервые в истории! Эстонка возглавила европейскую сеть по борьбе с насилием над женщинами

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rus.delfi.ee
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Pille Tsopp
Pille TsoppFoto: Tiit Blaat

Эстонка Пилле Тсопп-Паган стала президентом европейской сети по борьбе с насилием над женщинами (Women Against Violence Europe network).

Новый президент был выбран на саммите в Вене. Пилле Тсопп-Паган является исполнительным директором MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus.

В октябре 2019 года 21 конференция WAVE пройдет в Таллинне.

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