Впервые в Эстонии: за содействие изнасилованию дочери мать получила пять лет тюрьмы

Суд первой инстанции признал виновной биологическую мать, содействовавшую ненадлежащему сексуальному обращению со своим ребенком. В Эстонии это первый подобный случай, пишет Eesti Päevaleht.

Ненадлежащее сексуальное обращение с детьми, к сожалению, стало в Эстонии настолько обыденным, что у руководителя службы по защите детей и расследованию сексуальных преступлений Пыхьяской префектуры Реймо Райвета и его подчиненных за последние полтора месяца не было ни одних свободных выходных. Представленная ниже история, по словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Леи Пяхкель, выделяется тем, что в Эстонии биологической матери еще ни разу не предъявлялось обвинение в содействии ненадлежащему сексуальному обращению со своим ребенком.



Как все начиналось

Яника и Мартин (имена вымышленные) познакомились 8 марта 2016 года на портале эротического общения. Мартин на 16 лет моложе Яники. Яника отправила ему свои фото и фото своих несовершеннолетних детей. Не откладывая дела в долгий ящик, мужчина и женщина встретились. 9 апреля Мартин познакомился и с детьми. Младшей дочери (Кати) на тот момент было восемь лет. Через пять дней после знакомства с детьми Мартин стал слать Янике по скайпу сообщения, в которых интересовался сексуальной жизнью детей. Он спрашивал, занимались ли они самоудовлетворением, видела ли это мать, возбуждает ли ее это и тому подобное. Мартин сфотографировал свои половые органы и попросил Янику показать это детям. Яника показался фото одной из дочерей. Позже женщина сказала следователям, что девочка увидела снимок случайно, однако та призналась: мать пришла и показала.

Яника, Мартин и дети вместе путешествовали, ходили в парк развлечений. Яника работала на двух работах и отсутствовала дома с утра до вечера. После появления фантазий по поводу детей Мартин потерял к женщине всяческий сексуальный интерес, но ее это не остановило. Позже она сказала следователям и судье, что уже к Яанову дню они чувствовали себя семьей, планировали совместную жизнь и покупку дома.

Яника не только подыгрывала кавалеру в его фантазиях, связанных с детьми, но и сама фантазировала вместе с ним. Их переписка заставила шевелиться волосы на голове даже самых опытных следователей. ”Мы все читали ее неоднократно и вдумчиво, потому как было важно предъявить подозрение и матери”, — сказал Райвет.

Младшая дочь стала для Мартина идеей ”фикс”. В итоге мать отправила Кати к Мартину с ночевкой, после чего делала это неоднократно. До изнасилования дела пока не доходило, но мужчина терся своими половыми органами о ее ноги. Девочка ходить к нему не хотела, но мать заставляла ее. Иногда Кати брала с собой за компанию подруг (шести и восьми лет). Позже в суде шли споры о том, показывал ли Мартин девочкам свой пенис. Версия Мартина гласила, что дети сами стянули с него штаны. Девочки же утверждали обратное.

Не первый педофил в их жизни

Позже полиция обнаружила снятое в квартире Яники видео, на котором Мартин страстно целует Кати. За кадром слышно хихиканье матери. Ребенок пытается ускользнуть, но не может. Видно, что все происходящее девочке не нравится.

На самом деле Яника приводит в дом педофила уже во второй раз. Первый раз случился, когда Кати было всего четыре года. Тогда мужчина прямо сказал Янике: с тобой я заниматься сексом не намерен, а вот с твоей дочерью спать в одной кровати буду. Мужчина был признан виновным и получил срок. Обвинителем по тому делу выступала тоже Лея Пяхкель. ”Эта женщина сказала, что не думала, что нечто подобное существует, что кто-то может сделать с ребенком такое. И что он хороший мужчина. Уже тогда она была на стороне мужчины, а не ребенка. И вот проходит три года, и, когда поступает сообщение, я не верю своим глазам. И снова мужчина намного моложе”, — отмечает Пяхкель.

Насиловал как минимум три раза

15 августа прошлого года Мартин переехал жить к Янике, в ее маленькую однокомнатную квартиру. Поскольку женщину еще на рассвете отправлялась на работу, а старшие дети ходили в трудовой лагерь, то она была рада, что ребенком кто-то занимается. Важным для нее являлся и сам факт наличия мужчины. В эти недели августа Мартин изнасиловал Кати как минимум три раза. Это те эпизоды, которые удалось доказать. Половые акты с ребенком происходили в то время, когда мать была на работе, но ночью, когда мать находилась дома, Мартин все равно спал рядом с ребенком, а не с ней.

Полиция занялась делом благодаря заподозрившему неладное соседу, который заметил, что Мартин постоянно гладит ноги девочки и шлепает ее по попе, и сообщил об этом в социальную службу. Во время своего визита соцработники обнаружили сдвинутые кровати и лежащего на них мужчину с голым торсом. Она забрали испуганную девочку с собой, а позже стало известно, что непосредственно перед их визитом состоялось очередное изнасилование. Кати сказала, что не хочет идти домой, что боится как Мартина, так и мать, которая заставляет ее быть с Мартином.

В дело вмешалась полиция. Начались допросы. Сначала Кати ничего не рассказывала, а вот ее подружки оказались более словоохотливыми. Одна девочка рассказала все, что происходило у дяди: как он спускал свои штаны, как Кати оставалась у него на ночь и как он клал голову между ног Кати.

Мартин заявил, что на самом деле это он является жертвой изнасилования. ”Мужчина считал, что восьмилетняя Кати слишком активна в сексуальном плане и давила на него, так что по сути это он — жертва, и что маленькая девочка неоднократно насиловала и соблазняла его”, — рассказывает Райвет.

Мать создала для насилия все условия

Разговоры Яники и Мартина по скайпу, видео и показания детей дали следователям основания для предъявления обвинения не только Мартину, но и Янике. По словам последней, она ничего не замечала и сознательно не содействовала преступлениям. ”Серьезно? Твоя дочь несколько недель спит в одной кровати с совершеннолетним, а ты не понимаешь?” — парирует Пяхкель.

Райвет отмечает, что присутствие женщины во время половых актов не доказано: ”Но она создавала благоприятные для этого условия: передавала ребенка, вела соответствующие разговоры, клала их вместе спать, соглашалась на это, зная о его фантазиях. Кроме того, она и раньше сталкивалась с мужчиной, насиловавшим ее ребенка”.

Прокурор ходатайствовал для Мартина о 11-летнем сроке. Ввиду укороченного производства суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и три месяца. Назначенное матери наказание составило пять лет и четыре месяца тюрьмы. ”Мы выбрали укороченное производство, чтобы детям не пришлось идти в суд и давать показания против родителей. Младший ребенок постоянно плакал и хотел к маме”, — говорит Пяхкель.

Как бы ни было, решение суда еще не вступило в силу. Пяхкель уверена, что дело просто так не закончится и дойдет до Госсуда. Дети сейчас находятся в приюте, а с Кати работают как психолог, так и психиатр.

"Это важный прецедент. По поводу тех матерей, в отношении которых есть хоть малейшее подозрение в том, что они знают о ненадлежащем сексуальном обращении с ребенком, или по крайней мере должны видеть настораживающие сигналы, но не хотят этого делать, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы доказать их действия или бездействие и призвать к ответственности”, — сказал Райвет.

По его словам, можно спорить насчет того, являются ли педофилы здоровыми людьми, но за свои действия они должны отвечать в любом случае. ”А на тебя как на мать ложится ответственность за детей, и, если ты позволяешь ненадлежащим образом обращаться с ними, то тебе нет никакого оправдания”, — резюмирует он.