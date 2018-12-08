Впервые среди выпускников Спасательного колледжа Академии МВД — женщина

В торжественной обстановке молодых спасателей приветствовали исполняющий обязанности ректора Марек Линк и директор Спасательного колледжа Айн Карафин.

"Сегодняшние выпускники это — защитники Эстонии и люди, обеспечивающие нашу безопасность, которые получили хорошее современное образование в Академии. Благодаря приобретенным навыкам, знаниям и своей самоотверженности, их работа будет востребована в рядах спасателей", — сказал исполняющий обязанности ректора Марек Линк.

"Академия желает всем сегодняшним выпускникам удачи, сил и настойчивости на выбранном пути. Быть смелыми защитниками и спасателями", — добавил Марк Линк.

Директор Спасательного колледжа Айн Карафин отметил, что сегодня закончила Спасательный колледж чрезвычайно сплоченная группа выпускников. Их отличная физическая подготовка и блестящая командная работа подтверждается победой в очень сложных соревнованиях, которые провела Академия минувшей весной. Уникальность этой группы заключается еще и в том, что в ее рядах есть одна женщина, которая первоклассно овладела всеми необходимыми профессиональными навыками наравне с мужчинами.

"Это первый и уникальный в Эстонии случай", — отметил Айн Карафин, который высоко оценил вклад всех выпускников.