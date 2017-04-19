С 30 апреля возобновляется движение автобуса линии 33 по обновленной улице Валдеку с обычными остановками Валдеку, Астри и Краави.

Реконструкция улицы Валдеку была возобновлена после зимнего перерыва 20 марта. На участке между бульваром Вабадузе и улицей Мяннику Валдеку обретает новый облик. Реконструкция затрагивает проезжую часть и тротуары, создаются новые и переносятся старые техносети, "Таллинна веcи" реконструирует водопроводные и канализационные трассы, специальное освещение создается на пешеходных переходах и т.д.