Возмутительно: приехавшей в больницу роженице заявили, что в родильном отделении нет места

26 июня Ида-Таллиннская центральная больница установила новый рекорд — 26 новорожденных, но одна из рожениц так описывает свой опыт: ”Страх, слезы и неуверенность были настолько сильными, что боялась, что ребенок не появится на свет" — пишет Õhtuleht.

Когда она приехала а больницу рожать, то с регистратуры позвонили в родильное отделение, и оттуда сообщили, что на данный момент нет ни одной совбодной родильной палаты — придется жлать как минимум полчаса.

”Так все и началось, для помощи не было ни одного аппарата — ни КТГ, ни чего другого, что имеется в родильной палате. Пришлось самой говорить, так как начала чувствовать схватки, и тогда они и начались", — вспоминает Эвелин.

Хотя женщина надеется, что никому больше не придется переживать подобное, но персонал сообщил ей, что это не первый и не последний раз, когда такое происходит.