Возможно ли объединение IRL и Свободной партии?

Евродепутат и член IRL Тунне Келам считает, что Маргус Цахкна хорошо справляется с ролью руководителя партии и что проблема заключается, скорее, в привлечении к деятельности остальных членов партии. Кроме того, Келам поддерживает объединение IRL и Свободной партии.

”IRL всегда была готова к более тесному сотрудничеству. Но там тоже есть различные группы, да и в следующем месяце пройдет конгресс, — сказал он. — На самом деле мы открыты к сотрудничествусво со всеми мыслящими силами”.

Келам подчеркнул, что участие IRL я нынешней коалиции крайне важно, поскольку партия является ”гарантом политики гражданства и других подобных вопросов”.

Член Свободной партии Артур Тальвик в свою очередь не видит возможности для объединения партий, но призывает всех членов IRL, разделяющих ценности Свободной партии и открытую политическую культуру, вступать в Свободную партию.

”Я понимаю, почему Тунне Келам и некоторые обозреватели говорят об угасании IRL и об объединении со Свободной партией как о спасательном круге, — сказал он. — Задача Свободной партии заключается в предоставлении сильной правоцентристской альтернативы, а не в спасении других партий. Объединения с IRL мы не планируем”.