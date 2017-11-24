Возле Пальяссааре планируют построить искусственные острова: обнародована детальная планировка

До 19 декабря в зале обслуживания Таллинской городской управы (пл. Вабадузе, 7) и инфозале Пыхья-Таллинской районной управы (ул. Нийне,2) можно ознакомиться с проектом искусственных островов возле полуострова Пальяссааре, сообщает Раэпресс.

Как отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, еще совсем недавно считавшийся фантастическим проект обретает реальность, которую можно, если еще не пощупать, то посмотреть. Искусственные острова имеют шанс хорошо вписаться в общий вид меняющего свой облик и назначение полуострова, который призван стать современным жилым и деловым массивом и одновременно местом проведения досуга и достопримечательностью города.

Проект дает возможность создать в акватории Пальяссаареского порта и Таллинской бухты три соединенных между собой искусственных острова, на которых планируется строительство одного офисного здания высотой до 9 этажей с одним подземным, одного аналогичного здания с 4 наземными этажами и одного одноэтажного. Кроме того, там предусматриваются гавань для яхт, приморский парк с пляжем и древесными насаждениям, а также "птичий" остров.

С проектом можно ознакомиться также в электронном регистре планировок по адресу https://tpr.tallinn.ee/https://tpr.tallinn.ee/ под номером DP032210.