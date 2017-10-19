Возивший девочек Кыргемяэ таксист — Delfi: одну изнасиловали прямо на капоте

Вчера TV3 обнародовал сюжет в том, как владелица модельного и промо-агенства Лаура Кыргемяэ могла под тенью своей фирмы заниматься сутенерством и торговлей людьми. С редакцией Delfi связался один пожелавший остаться анонимным таксист из Таллинна и поведал довольно душераздирающие подробности этой истории.

Как все начиналось?

На этой машине все и началось (показывает фото автомобиля). Вот, на ней я и стал ездить, и так она меня и заказала.

Через какое приложение?

TaxiGo. И поскольку мой номер везде общедоступен, то и потом она мне звонила сама. Потому что ее знакомые и прочие хотели ехать и велели мне возить сначала Лауру, а потом ее знакомых. В место назначения, всюду. Я должен был быть доступен ночью и прочее.

То есть по сути ты был их личным водителем?

Да.

И водителем девушек тоже?

Да. Я должен был открывать дверь. Иногда разрешал пить в салоне, хотя вообще-то внутри пить нельзя.

Куда ты их возил?

Пирита, Виймси, Хаабернеэме. Такие более красивые места. Одни раз ездил в Пярну. Вообще, я езжу по всей Эстонии.

Ладно. Был ли у агентства какой-то офис, откуда ты их забирал или куда привозил?

Сдается, что нет.

То есть девочки садились в разных местах?

В разных.

Как выглядели эти поездки? Ты отвозил девочек куда-то, а через какое-то время забирирал тех же девочек и вез обратно домой?

Да, именно. Несколько мест и домов я запомнил.

Почему ты захотел нам об этом рассказать?

Потому что меня это раздражало! Мне тут позвонили с угрозами, и я подумал, что больше не хочу молчать. Я достаточно пох***стичный человек.

[…]

Это были частные вечеринки?

Частные, да. Не публичные.

Это дома для вечеринок, о которых все знают? Или дома важных людей?

И те, и другие. Я помню два места. Но не скажу, пусть так останется. Если это всплывает, то будет плохо, так как мне тут уже недавно угрожали по телефону.

Эти девочки, которых ты возил, они знали, куда едут и что должны делать, или это было для них скорее сюрпризом?

Думаю, сюрпризом.

Тебе дополнительно платили за ожидание?

Конечно.

[…]

Но ведь само по себе не запрещено, чтобы девочки ходили на вечеринки. Почему ты уверен, что речь может идти о проституции?

Я кое-что видел.

Что?

Думаю, что…Ну как ты сама думаешь?

Ну опиши это. Только то, как все происходило — место, что случилось.

Это был чисто секс, или как еще сказать…. Ну, неизвестное место. Просто человек говорит мне, чтобы я не говорил никому, что это останется между нами.

Это сказала девушка или мужчина?

Мужчина.

Где этот секс происходил?

По сути на капоте. Я прогулялся немного и все. Немного заплатили и …

Эта девочка была согласна с этим?

Кажется, что нет. Не знаю, что там было до этого. Выпили или…Я всего не знаю.

Это же изнасилование…

Ну да. Я знаю не так много, но в определенный момент все взрывается и больше невозможно держать все в себе.

Когда все закончилось, она села обратно в машину?

Села в машину и я отвез ее в центр города.

Ее кто-нибудь там встретил?

Я не видел.

И тебе известно, что Кыргемяэ знала об этом?

Да.

[…]

Сама Кыргемяэ все обвинения отрицает. ”Безусловно, ни я, ни агентство Invidia не поставляло никого ни для эскорта, ни для других работ сомнительной ценности. Если кто-то ответил в свое свободное время и по собственной воле на чьи-то попытки сближения, то мы этого, к сожалению, контролировать не можем”, — сказала она TV3.