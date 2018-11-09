09.11.2018, 08:20

Возглавляемой Таави Аасом Таллиннской городской управе исполняется год

 (6)
rus.delfi.ee
EST 1
Возглавляемой Таави Аасом Таллиннской городской управе исполняется год
Фото: Раэпресс

Сегодня действующему составу Таллинской городской управы исполняется ровно год, сообщает Раэпресс.

Подводя его итоги, мэр города Таави Аас подчеркнул, что главный — город растет и строит больше, чем когда бы то ни было.

"Таллинн, — сказал он, — один из немногих растущих городов Эстонии. Меня радует, что в нынешнем году наша столица стала городом с 450-тысячным населением, магнитом для многих людей в нашей стране, и не только". Мэр напомнил, что в течение этого года вошли в строй виадук и в целом развязка в Хааберсти, обновился парк Таммсааре, завершается обновление улицы Гонсиори, запущено долгожданное строительство улицы Рейди, обновлен опасный перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ. Аас отметил также расширившийся детский сад в Пирита-Козе, вошедший в строй Мустамяэский медицинский центр и начавшийся ремонт стадиона "Калев".

Говоря о приоритетах возглавляемого им состава городской управы, мэр отметил социальное измерение — увеличение доплаты к пенсиям до 100 евро, нацеленность бюджета следующего года на увеличение помощи не очень здоровым людям.

Нынешний состав управы, по словам Ааса, представляет собой сплав опыта и молодой энергии. Он выразил удовлетворение сотрудничеством с "зелеными" Эстонии, выразил надежду на укрепление сотрудничества и с другими партиями и гражданскими объединениями.

В состав приступившей 9 ноября прошлого года к исполнению своих обязанностей Таллинской городской управы, помимо мэра, входят вице-мэры Калле Кландорф (транспорт и коммунальное хозяйство), Вадим Белобровцев (образование, культура и спорт), Тынис Мёльдер (социальная сфера и здравоохранение), Зюлейха Измайлова (окружающая среда и вовлечение населения в управление городом), Эха Вырк (городское имущество), Андрей Новиков (городское планирование) и Айвар Рийсалу (предпринимательство).

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО DELFI: Понимают ли наши партаментарии суть пояснительного письма к бюджету?

09.11.2018
Delfi узнал у наших парламентариев — понимают ли они суть пояснительного письма к бюджету на следующий год? Большинства из них сосредоточены на обработке информации, касающейся доходов и расходов и их сфере деятельности.
Подробнее




Увидела иск и заплакала. Бизнесмен требует от журналистки Катрин Луст миллионного возмещения за порчу его имиджа

08.11.2018
Когда ведущая передачи ”Kuuuurija” Катрин Луст увидела иск от бизнесмена Ираджа Занда (72), то заплакала, пишет Eesti Ekspress. ”Мне 36 лет и я могу потерять все имущество, которое мне удалось нажить”, — сокрушается она.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
118,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €

Женщине без ее ведома дали эстонское гражданство, но она требует обратно серый паспорт и 500 евро за моральный ущерб

08.11.2018
Жительница Таллинна протестует против предоставленного ей эстонского гражданства и требует обратно свой серый паспорт и карту вида на жительства. Кроме того, она хочет получить 500 евро морального ущерба от государства.
Подробнее



Mаклер про съемные квартиры: “Наличие питомца не должно быть причиной отказа”

09.11.2018
Зачастую при сдаче квартиры в аренду к объявлению добавляют, что домашние животные нежелательны. Арендодатели боятся, что животное может причинить ущерб. Но любимцем семьи может быть и животное в клетке или хорошо дрессированная породистая собака. Если арендатор берет на себя ответственность за содержание домашнего животного, то он отвечает и за причинение возможного ущерба — поэтому наличие домашнего питомца не должно быть причиной отказа.
Подробнее



Прелести развода: квартира — моя, кредит — твой!

08.11.2018
Находясь в отношениях, люди начинают с течением времени меняться или проявлять скрытые черты своего характера. Меняются и жизненные обстоятельства. Влюблённые склонны не замечать негатив в объекте своей любви, поэтому совместная жизнь, увы, может закончиться неожиданно неприятным расставанием, в результате которого страдают как сами партнёры, так и дети. Нечто подобное произошло с Мартином и Мари (имена изменены), которые полагали, что обрели друг в друге родственную душу.
Подробнее