Возглавляемой Таави Аасом Таллиннской городской управе исполняется год

Подводя его итоги, мэр города Таави Аас подчеркнул, что главный — город растет и строит больше, чем когда бы то ни было.

"Таллинн, — сказал он, — один из немногих растущих городов Эстонии. Меня радует, что в нынешнем году наша столица стала городом с 450-тысячным населением, магнитом для многих людей в нашей стране, и не только". Мэр напомнил, что в течение этого года вошли в строй виадук и в целом развязка в Хааберсти, обновился парк Таммсааре, завершается обновление улицы Гонсиори, запущено долгожданное строительство улицы Рейди, обновлен опасный перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ. Аас отметил также расширившийся детский сад в Пирита-Козе, вошедший в строй Мустамяэский медицинский центр и начавшийся ремонт стадиона "Калев".

Говоря о приоритетах возглавляемого им состава городской управы, мэр отметил социальное измерение — увеличение доплаты к пенсиям до 100 евро, нацеленность бюджета следующего года на увеличение помощи не очень здоровым людям.

Нынешний состав управы, по словам Ааса, представляет собой сплав опыта и молодой энергии. Он выразил удовлетворение сотрудничеством с "зелеными" Эстонии, выразил надежду на укрепление сотрудничества и с другими партиями и гражданскими объединениями.