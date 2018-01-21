Возглавить Русский театр Эстонии хотят уже три кандидата

На пост директора Русского театра Эстонии претендуют три кандидата. Срок подачи заявлений от соискателей истек 20 января, но окончательное число претендентов будет известно к середине следующей неделе.

Об этом в воскресенье, 21 января, корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в администрации Русского театра.

9 декабря Русский театр объявил конкурс на замещение места директора в связи с тем, что действующий глава театра Тыну Ленсмент покидает свой пост 20 февраля.

Как сказал тогда председатель совета Русского театра Яак Аллик "Актуальной камере", Ленсмент подал заявление об уходе еще 20 ноября.