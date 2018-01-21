21.01.2018, 13:40

Возглавить Русский театр Эстонии хотят уже три кандидата

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rus.delfi.ee
EST
VENE TEATER
Foto: Vallo Kruuser

На пост директора Русского театра Эстонии претендуют три кандидата. Срок подачи заявлений от соискателей истек 20 января, но окончательное число претендентов будет известно к середине следующей неделе.

Об этом в воскресенье, 21 января, корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в администрации Русского театра.

9 декабря Русский театр объявил конкурс на замещение места директора в связи с тем, что действующий глава театра Тыну Ленсмент покидает свой пост 20 февраля.

Как сказал тогда председатель совета Русского театра Яак Аллик "Актуальной камере", Ленсмент подал заявление об уходе еще 20 ноября.

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