17.06.2018, 13:29

Воздушные шарики мероприятия, посвященного июньской депортации, стали причиной страшной ссоры между организаторами и мамами

 (46)
Дагне Михкельс
Дагне Михкельс
EST 5
Воздушные шарики мероприятия, посвященного июньской депортации, стали причиной страшной ссоры между организаторами и мамами
Foto: Andres Putting

В четверг тысячи голубых воздушных шаров покрыли столичную площадь Вабадузе, как море слез. К сожалению, они же стали и причиной большой ссоры между некоторыми родителями и организаторами памятного мероприятия, посвященного депортации 77-летней давности.

Море парящих воздушных шариков спровоцировали малышей и подростков хватать их, что вывело из себя организаторов, с 6 утра приделывавших шарики скотчем к каменным плитам.

Гулявшая в тот момент на площади Кристина Валинг заметила, как один из организаторов кричал на маленького ребенка, пытавшегося взять себе шарик.

Валинг отметила, что все было красиво, и было видно, что люди, готовившие мероприятие, постарались.

”Но то, как один из организаторов кричал на маленькую, примерно пятилетнюю, девочку, ”что ты портишь этот шарик”, было более, чем ужасно, — сказала женщина. — Для детей воздушные шары — это символ радости, игры, и, если они находятся на уровне лица, то это естественно провоцирует ребенка схватить шарик. Я, конечно, не понимаю родителей, которые позволили это детям, и понимаю организаторов, которые были очень уставшими, но кричать на детей нельзя. Это было непозволительно”.

По словам Валинг, она говорила с одним из работников Института прав человека, организовавшего мероприятие. Тот сообщил, что организаторов раздражало то, что люди не подчиняются запретам, а одна мать четырех детей даже обещала подать в суд из-за того, что ее детям не позволяют трогать шарики.

По словам руководителя Института прав человека Аэт Кукк, она вообще не хочет обсуждать произошедшее. Но в то же время отметила, что у добровольцев, которые помогли организовать мероприятие, были некоторые конфликты с пришедшими на площадь людьми.

”Мы просим прощения”, — сказала Кукк, но добавила, что институт просит и родителей понять, что шары были предусмотрены не для бесплатной раздачи и игр, а для поминания людей. Между тем, когда мероприятие заканчивалось, шары раздали всем желающим, помогавшим убирать площадь, а дети, которые не могли дождаться окончания и вежливо попросили, получили их раньше.

Кукк обращает внимание, что на земле были знаки, запрещавшие трогать шары.

В то же время Валинг отмечает, что знаков было так мало, что неудивительно то, что их кто-то не заметил.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Воздушные шарики мероприятия, посвященного июньской депортации, стали причиной страшной ссоры между организаторами и мамами

17.06.2018
В четверг тысячи голубых воздушных шаров покрыли столичную площадь Вабадузе, как море слез. К сожалению, они же стали и причиной большой ссоры между некоторыми родителями и организаторами памятного мероприятия, посвященного депортации 77-летней давности.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Обзор столичных фастфудов: какие варианты уличной еды предлагаются в Таллинне и насколько она безопасна для желудков?

17.06.2018
Мнение о фастфуде, как о еде совсем неполезной, прочно укоренилось в народе. Во многом это совершенно справедливая информация. Однако запретный плод всегда сладок, да и вряд ли случится что-то ужасное, если иногда позволять себе выйти за рамки здорового образа жизни и предпочесть ресторану уличный лоток с простой и сытной пищей. ”МК-Эстония” проинспектировала популярные в столице точки уличного питания: что они предлагают, как отличаются цены по районам и кто следит за качеством?
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106212016
167,40 €
100,44 €

Силламяэ готовится обменяться землями с государством

17.06.2018
После завершения строительства на западной окраине города двухуровневой развязки шоссе и портовой железной дороги Силламяэ надеется получить от государства другой земельный участок взамен тех городских земель, что пошли под стройку.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Чемпионат мира по футболу: Коста-Рика - Сербия

17.06.2018
Программу четвертого игрового дня чемпионата мира по футболу открывает поединок в Самаре, где сборная Коста-Рики сразится с Сербией (начало в 15:00). За основными событиями этого матча можно следить с помощью нашего блога.
Подробнее


Мячи "Адидас" не выдержали напряжения чемпионата мира

17.06.2018
Поединок чемпионата мира по футболу Франция - Австралия (2:1), состоявшийся накануне в Казани, получился захватывающим и интересным. Напряжение в этом матче было очень велико. Не выдержали его мячи фирмы "Адидас".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Вокруг Эйфелевой башни возводят стеклянную стену от террористов

17.06.2018
Власти Парижа решили обнести Эйфелеву башню стеклянной стеной для защиты основания монумента от терактов. Эта стена заменит металлический забор, которым символ столицы Франции обнесен с 2016 года.
Подробнее