Воздушные шарики мероприятия, посвященного июньской депортации, стали причиной страшной ссоры между организаторами и мамами

В четверг тысячи голубых воздушных шаров покрыли столичную площадь Вабадузе, как море слез. К сожалению, они же стали и причиной большой ссоры между некоторыми родителями и организаторами памятного мероприятия, посвященного депортации 77-летней давности.

Море парящих воздушных шариков спровоцировали малышей и подростков хватать их, что вывело из себя организаторов, с 6 утра приделывавших шарики скотчем к каменным плитам.

Гулявшая в тот момент на площади Кристина Валинг заметила, как один из организаторов кричал на маленького ребенка, пытавшегося взять себе шарик.

Валинг отметила, что все было красиво, и было видно, что люди, готовившие мероприятие, постарались.

”Но то, как один из организаторов кричал на маленькую, примерно пятилетнюю, девочку, ”что ты портишь этот шарик”, было более, чем ужасно, — сказала женщина. — Для детей воздушные шары — это символ радости, игры, и, если они находятся на уровне лица, то это естественно провоцирует ребенка схватить шарик. Я, конечно, не понимаю родителей, которые позволили это детям, и понимаю организаторов, которые были очень уставшими, но кричать на детей нельзя. Это было непозволительно”.