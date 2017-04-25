Вотум недоверия вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу провалился

На прошедшей в четверг внеочередной сессии столичного городского собрания инициированный оппозицией вотум недоверия вице-мэру Арво Сарапуу провалился.
Как сообщал ранее Delfi, сегодня в 15 часов на внеочередном заседание Таллиннского горсобрания, должно было состояться голосование по вотуму недоверия вице-мэру Арво Сарапуу.
На собрании присутствовали 23 депутата, из которых за вотум недоверия проголосовали 20. Отсутствовали 56 депутатов, передает rus.err.ee.
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