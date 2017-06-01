Вотум недоверия Свену Сестеру провалился

Председатель Партии реформ Ханно Певкур внес сегодня в Рийгикогу заявление о недоверии министру финансов Свену Сестеру. Правительство предложило сразу проголосовать по нему. За вотум проголосовало 42 человека и 52 против, из-за чего Сестер остался в должности.

Председатель Партии реформ Ханно Певкур напомнил, что шаги Сестера в экономической политике сильно критиковали советник президента по экономике Хейдо Витсур, президент Банка Эстонии Ардо Хансон, член совета госбюджета Эстонии Урмас Варблане, банковские аналитики, а также 21 организация предпринимателей в совместном обращении.

"Министр финансов Свен Сестер своими действиями ослабил состояние и устойчивость государственных финансов и перспективы экономического развития Эстонии. У него отсутствуют принципы, которые поддерживали бы бюджетную политику ответственной, а налоговую политику предсказуемой. Политика, которую ведут правительство и Сестер, влечет за собой жизнь не по средствам. Министр финансов не может быть просто исполнителем приказов коалиции, он должен отстаивать ответственную бюджетную политику", — сказал Певкур.

В заявлении о недоверии отмечается, что Сестер в роли министра финансов не отстаивал в правительстве ответственную бюджетную политику, а занимался производством источников покрытия для бесконечной необходимости тратить.

”Министр финансов как член кабинета правительства должен обеспечивать финансовую устойчивость Эстонии и конкурентоспособную экономическую среду. С этими задачами министр финансов Свен Сестер не справляется, и ему в этой должности невозможно доверять", — считают подписавшие заявление о недоверии.