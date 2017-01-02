Сегодня утром на внеочередном собрании Кейлаского волостного совета прошло голосование по вотуму недоверия председателю совета Алексею Шатову и волостному старейшине Яану Алверу.

В заседании из 13 членов совета приняли участие всего три, двое из них проголосовали за выражение вотума недоверия, один — против. Поскольку для выражения вотума необходимо собрать большинство голосов (7), заявление о выражении вотума приняло не было, пишет maaleht со ссылкой на Lääne Elu.

Причиной для недоверия стало заявление оппозиционной фракции ”Trio” о том, что представлявшие волость Кейла на переговорах об объединении Алвер и Шатов не руководствовались желаниями местных жителей и необходимостью развития региона.