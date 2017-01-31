Вотум недоверия председателю столичного горсобрания Калеву Калло провалился

Во вторник, 31 января, на внеочередной сессии Таллиннского горсобрания оппозиционные депутаты безуспешно попытались отправить в отставку спикера столичного парламента Калева Калло.

За вотум недоверия Калло проголосовали 17 депутатов, против — 45. На месте во время голосования присутствовали 62 из 79 депутатов, передает rus.err.ee.

Текст вотума недоверия был передан политику в минувший четверг. Его подписали 20 оппозиционных народных избранников из фракций Союза Отечества и Res Publica, Партии реформ и Социал-демократической партии.