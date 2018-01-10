Вотум недоверия Кадри Симсон провалился

Образующие парламентскую оппозицию Консервативная народная партия (EKRE), Свободная партия и Партия реформ в среду, 10 января, внесли в Рийгикогу вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Центристская партия), но на состоявшемся в тот же день голосовании большинство депутатов парламента не поддержали инициативу оппозиции, передает rus.err.ee.



"За" вотум недоверия проголосовали 44 члена Рийгикогу, против — 49.

В поданном в Рийгикогу заявлении министр обвинялась в том, что она принимает решения в личных и партийных интересах и не может их надлежаще обосновать, а также не осознает политической ответственности при распределении государственных средств связанным с ней лицам.

Оппозиционные партии усматривают такой подход в действиях министра при распределении сельхозсубсидий, установления границ карантинных зон против АЧС, транспортной политике в сфере автобусного и железнодорожного сообщения, а также инвестиционных решениях.

Кадри Симсон: результат вотума недоверия, основанного на лживых фактах, не мог быть другим

Комментируя провалившийся вотум недоверия, который выдвинули оппозиционные политики, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон отметила, что по-другому он закончится не мог, учитывая, что все предъявленные реформисты лже-претензии ранее уже были опровергнуты. По мнению Симсон, единственное объяснение вотуму заключается в том, что таким образом Партия реформ хотела всего лишь привлечь к себе внимание и показать дееспособность оппозиции.

”Если из-за отсутствия содержательных предложений у оппозиции не получается попасть в объективы телекамер, то единственный вариант инициировать вотум недоверия. Здесь либо пан, либо пропал, но зато внимание СМИ гарантировано. Какую вину мне вменяли, и какие претензии были у оппозиции — для меня, как и для многих других, остается загадкой. Потому что представленный оппозицией текст заявления — сплошное недоразумение, пестрящее ложными фактами. Оппозиция решила поставить на кон все, в надежде, что хоть что-то да выстрелит и поэтому предъявили мне всевозможные претензии, которые, во-первых, не отвечают действительности и были опровергнуты, а во-вторых, многие из них базируются на наших разных политических взглядах. Поэтому я остаюсь при мнении, что оппозиция сама так и не поняла, в чем именно я им не угодила на посту министра экономики”, — сказала Кадри Симсон сразу после того, как инициированный оппозицией вотум недоверия провалился. За него проголосовало 44 депутата, против было 49. Таким образом, вотум недоверия министру Кадри Симсон провалился.