Вот вам и э-государство! Врачебная правда о вечно ломающихся инфосистемах и отсутствии времени на пациента

Когда первый пациент ЛОРа Реэт Ани (68) вышел из кабинета, компьютер повис.

„Неполадки в Больничной кассе, TEHIK и Реестре народонаселения”, — значилось на экране.

Была пятница, 4 января, половина десятого.

„Я зову следующего пациента?” — спросила сестра.

„Я вообще ничего не могу сделать”, — ответила доктор Ани. Компьютер не работает — врач не видит направления. Ни анализ крови не назначить, ни рентген не заказать. Не выписать рецепт. Больничный — тоже никак.

Все встало.