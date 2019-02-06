06.02.2019, 18:50

Вот вам и э-государство! Врачебная правда о вечно ломающихся инфосистемах и отсутствии времени на пациента

 (2)
Кюлли-Рийн Тигассон
Ольга Привалова
Редактор
EST
Professor Peep Talving PERHis.
фото иллюстративноеFoto: Karin Kaljuläte

Технические проблемы, устаревший софт и тонны ненужной информации. Врачи рассказали свою правду об э-здоровье Eesti Ekspress.

Когда первый пациент ЛОРа Реэт Ани (68) вышел из кабинета, компьютер повис.

„Неполадки в Больничной кассе, TEHIK и Реестре народонаселения”, — значилось на экране.

Была пятница, 4 января, половина десятого.

„Я зову следующего пациента?” — спросила сестра.

„Я вообще ничего не могу сделать”, — ответила доктор Ани. Компьютер не работает — врач не видит направления. Ни анализ крови не назначить, ни рентген не заказать. Не выписать рецепт. Больничный — тоже никак.

Все встало.

Читайте также: