Вот это сервис! ТОП самых возмутительных случаев обращения с клиентами в 2017 году

Хамство со стороны продавцов, покупки "с сюрпризом", намеренный обман и просто вопиющие ошибки в предоставлении услуг — читайте, с чем эстоноземельцам пришлось столкнуться в 2017 году. Возможно, неудачный опыт других поможет вам избежать подобных ситуаций в будущем.

Разозлившийся из-за цены клиент получил удар в лицо от сотрудника представительства Škoda

Foto: Škoda

Вчера в находящемся на улице Пирни в Таллинне представительстве Škoda завязалось драка между клиентом и персоналом.

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Lux Express забыл предупредить пассажиров об отмене рейса

Foto: Heiki Rebane

По данным Delfi, 11 января не состоялся рейс Lux Express Таллинн-Санкт-Петербург, при этом компания не послала извещения об этом ни одному из пассажиров, оставив их стоять на холоде в неизвестности. Lux Express приносит свои извинения и ссылается на человеческий фактор.

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Клиенты мобильных операторов бьют тревогу: безобразие! Нас насильно подключают к платным услугам

Foto: Hans Lõugas

В редакцию русского Delfi обратились клиенты Tele2 Наталия и Роман Демидовы. Они утверждают, что их без ведома и согласия подключили к платной услуге — клубу мобильных игр — стоимостью 3,20 евро в неделю.

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Крах "империи" Cherry: портал сознательно продавал недействительные ваучеры?

panthermedia.net / Chen Qiyang

Год назад известный и любимый в Эстонии ваучерный портал Cherry.ee внезапно закрылся, оставив более тысячи клиентов без приобретенных ими покупок. Eesti Ekspress поговорил с руководителями портала и присяжным адвокатом, чтобы узнать — что же именно привело к печальному концу некогда успешного проекта?

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Клиент возмущен: почему Starman делает различие между эстонцами и русскими?

Foto: Andres Putting

Читатель обратился в редакцию с вопросом: ”Почему Starman делает различие между эстонцами и русскими? Пакет Eesti L стоит 16,98 в месяц, а пакет Vene L 10,98 евро в месяц. Причем, в русском пакете на 40 каналов больше!”

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Недовольный клиент Taxify: водитель самовольно закончил поездку и прислал неприличное сообщение

Foto: Rauno Volmar

Клиент Taxity выразил недовольство тем, что водитель заказанной им машины не согласился подождать его и закончил поездку, известив об этом по СМС.

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Клиента магазина K-Rauta привело в ужас хамство со стороны продавца

Foto: Bestor

В прошлый четверг Энн попросил у продавца магазина K-Rauta в Хааберсти помощи в выборе заклепок для клещей, но столкнулся с ужасающим отношением.

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ФОТО: Ласнамяэский McDonald's продал укушенный гамбургер — клиент чувствует себя униженным

Foto: Lugeja pilt

Купленный в McDonald's гамбургер достался клиенту в необычном виде: прежде чем упаковать, от него откусили кусок. Произошедший в субботу случай комментирует McDonald's.

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Покупатели в H&M оказали помощь потерявшей сознание женщине, так как персонал помогать отказался

Foto: Vida Press

В социальной сети была опубликована история о том, что в магазине одежды H&M клиентке стало плохо, а помощь ей оказали проходившие мимо покупатели, так как персонал магазина заявил, что им запрещено покидать кассу.

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Посетитель Pirosmani сломал зуб о попавшийся ему в плове осколок стекла

Delfi lugeja

Первое апреля, как известно, является днем смеха, но 67-летнему Тийту было совсем не до шуток, так как в заказанном в ресторане грузинской кухни Pirosmani плове ему попался кусочек стекла, который повредил ему зуб.

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Ошибка ценой в 1000 евро: из-за хитрой схемы женщина не может получить от продавца свои деньги

Нельзя грести все мебельные салоны под одну гребенку, но, к сожалению, слишком во многих случаях выбор и заказ любого гарнитура превращается в лотерею. То поставка некомплектная, то размеры не совпадают, то при установке повредили помещение. А бывает и так, что, отказавшись от заказа, клиент остается без уже внесенной предоплаты. И без шансов на ее возврат, пишет "МК-Эстония".

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Tele2 по страховке выдала клиенту вместо сломавшегося iPhone использованный

Foto: Tanel Meos

В начале прошлого года клиент Tele2 приобрел iPhone 6s и вместе с покупкой заключил договор о страховании с фирмой If.

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При замене шин в мастерской сломали важный датчик и отказываются возмещать ущерб

Rehvivahetus. Pilt on illustreeriv. Foto: Tanel Meos

В Комиссию по потребительским спорам обратилась женщина, которая отвезла свой автомобиль на замену шин в OÜ Hamann Grupp. После проведения работ компьютер автомобиля выдал сообщение об ошибке, согласно которому следовало проверить давление в шинах.

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ФОТО: Клиент купил в Maxima рыбу с паразитами

Lugeja foto

Читатель прислал в редакцию фотографии рыбы, купленной в Maxima. В ней были обнаружены паразиты, пишет Kasulik.

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Инкассо-фирма пыталась ”повесить” на автовладельца необоснованные штрафы

Parkimistrahvid Roo tänaval Foto: Tiit Blaat

Клиент, получивший от инкассо-фирмы Creditreform ряд безосновательных требований по уплате штрафов за неправильную парковку, обратился в комиссию по решению потребительских споров, которая подтвердила необоснованность требований.

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”Недоотдых” в известном санатории кончился разборками с полицией, администрацией и спецкомиссией

Värska sanatoorium Foto: Argo Ingver

Клиент санатория ”Вярска” не смог ночью спать из-за шумного праздника, устроенного под окнами его номера. Клиент посчитал, что он не отдохнул. Для возврата денег он обратился в Комиссию по потребительским спорам, пишет Delfi Kasulik.

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Фирма по вывозу мусора втихаря изменила ценник и потребовала с клиента 500 евро

Foto: Andres Putting

Клиент фирмы OÜ Reform Financial был крайне удивлен, когда с него неожиданно стали требовать дополнительную плату в размере 500 евро за перевес вывозимого мусора.

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Клиенты Maxima оказались выдворенными из магазина: фирма просит прощения

Foto: Marko Jakobi

С редакцией связался читатель, который рассказал о том, как в 9 утра в субботу его, как и других клиентов, выпроводили из магазина Maxima в Пайде.

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Купленная в Sportland обувь развалилась после двух месяцев носки: магазин компенсировать отказался

Foto: Madis Veltman

В мае этого года клиент приобрел в магазине Sportland обувь за 75,95 евро, а через два месяца она порвалась. Магазин жалобу клиента не удовлетворил, утверждая, что речь не идет о производственном браке.

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ФОТО: Пицца от итальянского ресторана в Таллинне вызвала много вопросов

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Читатель Delfi прислал в редакцию фото т. н. ”пиццы дня” в действующем на Петербургском шоссе в Таллинне ресторане Attimo.

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Сам виноват? Клиенту Piletilevi продали билеты не на то мероприятие: вернуть деньги невозможно

Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

В социальных сетях распространяется история о том, как клиент Piltilevi приобрел билеты на мероприятие, на которое на самом деле не хотел идти и которые стоили намного больше билетов на тот концерт, куда он собирался.

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Кассир Maxima отказалась говорить с клиентом на эстонском языке

В июле жительница Таллинна Карина посетила расположенный возле центрального рынка магазин Maxima, где девушка столкнулась с неприятным обслуживанием, когда пожилая кассирша пробила ей в чек дополнительный товар.

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"Национальная авиакомпания рулит!" Nordica "порадовала" летящих домой на праздники клиентов

Foto: Andres Putting

В четверг утром авиакомпании Nordica в связи с поломкой самолета пришлось отправить на линию Осло-Таллинн самолет меньшего размера. Это означало, что части клиентов пришлось ждать вылета домой 11 часов.

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ФОТО: Клиент Rimi в шоке от арбуза: такого ужаса я в свой жизни еще не видел!

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Читатель Delfi приобрел в магазине Rimi в Пылва нормальный на вид арбуз, но, когда начал его есть, пришел в ужас.

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За негативный отзыв Таллиннский ресторан предложил клиенту эклеры в форме мужских гениталий

Facebook

В популярной группе в Фейсбуке Restaurants Review набирает обороты пост о том, как недовольному клиенту один из ресторанов Таллинн очень необычно ответил на негативный отзыв клиента.

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