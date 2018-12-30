Вот это разброс температуры! Эстонские синоптики удивили предсказанием погоды на Новый год

С наступлением последнего дня уходящего года — ночью — ожидается небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-восточный и северный 2-8, на островах порывами 13 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 0..-7°С.

Днём и до вечера облачно. Вечером, начиная с запада, пойдёт снег и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный усилится до 5-12, на побережье 18 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.

1 января ночь ожидается снег, мокрый снег, они распространятся на восток. Местами ожидается метель. На западе Эстонии осадки перейдут в дождь. Опасность гололёда! Ветер южный, юго-западный 7-13, на побережье порывами 15-20 м/с. Температура воздуха по западу Эстонии начнет повышаться, причем значительно +1..+5, по востоку 0..-4°С, к утру повысится.

Днём первого января временами снег, мокрый снег и дождь. Ветер южный и юго-западный 7-13, на побережье порывами 15-20 м/с, во второй половине дня немного ослабеет и повернёт, начиная с островов, на западный и северо-западный. Температура воздуха 0..+5°С.

А среда обещает быть снова морозной. Ночью осадки перейдут повсеместно на снег, ожидается метель. Ветер повернёт к северо-западному и усилится 7-12, порывами 15, на побережье 10-15, порывами 23 м/с. Температура воздуха -2..+2°С. Днём облачно с прояснениями. Местами снег и метель. Ветер северо-западный 7-12, порывами 15, на побережье 10-15, порывами 23 м/с. Температура воздуха понизится до -2..-7°С.

А что погоды на сегодня, то будет облачно с прояснениями преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер с западного направления развернётся на северное 2-8 м/с, вечером на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха -1 +2°С.