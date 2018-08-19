Восстановленный после аварии автомобиль может оказаться опасным

После аварии многие автомобили списываются, поскольку, по оценке страховых фирм, расходы на восстановление могут превысить их рыночную стоимость. Тем не менее, эти машины покупаются, приводятся в порядок и перепродаются, пишет Eesti Päevaleht.
Безопасны ли такие автомобили?
По словам главы отдела безопасности дорожного движения Департамента шоссейных дорог Эрика Эрнитса, то, что машины восстанавливаются после аварий, — обычная практика. ”Повреждения признанного экономически обесцененным транспортного средства могут быть крайне незначительными”, — сказал он и добавил, что во многих случаях на безопасность автомобиля эти повреждения не влияют.
Эксперт по шоссейному транспорту и автотехнике Рауль Пыдерсалу отметил, что оценка экономической необеспеченности субъективна. ”Обычно оценка основывается на мнении представителя ремонтной мастерской или общении между службой по ущербам страховой компании и владельцем автомобиля”, — пояснил он.
По словам главы отдела ущербов Salva Каупо Кааресте, всего в 1-2% случаев повреждения автомобиля настолько сильны, что он признаются экономически обесцененным. Это в среднем десять транспортных средств в месяц.
Кааресте отметил, что неизвестно, сколько из этих машин приводится в порядок и сколько сбывается на запчасти. ”После списания автомобили выставляются на торги. Пока все такие авто были куплены”, — добавил он.
”Аварийные автомобили на аукционах покупают действующие в Прибалтике (в основном, в Литве) и Польше предприниматели, которые за недорого ремонтируют их и вновь выпускают на дороги”, — пояснил Пыдерсалу.
Эксперт отметил, что закон аварийное транспортное средство продавать не запрещает, но продавец не в праве скрывать от покупателя недостатки товара, в противном случае покупатель имеет право аннулировать сделку и вернуть машину.
”К сожалению, есть продавцы, которые могут действовать нечестно, в связи с чем, безусловно, необходимо поискать информацию об автомобиле через фонд дорожного страхования или департамент шоссейных дорог”, — сказал член правления Фонда дорожного страхования Лаури Потисепп и добавил, что важно ”пробить” транспортное средство как по регистрационному номеру, так и по VIN-коду.
Если запрос покажет, что транспортное средство было восстановлено, то следует перед покупкой проверить, кто и как это сделал. По словам Потисеппа, если все было сделано согласно требованиям, то использование такого автомобиля безопасно.
”Безусловно, списанные страховым обществом машины ремонтируются дешевле, иначе не было бы смысла этим заниматься. Опасны ли эти машины после восстановления и на сколько, зависит от качества запчастей и работы”, — сказал Кааресте.
Пыдерсалу отметил, что контроль за качеством восстановления машин отсутствует. ”Мне приходилось сталкиваться со случаями, когда автомобили с невосстановленным снаряжением безопасности (к примеру, подушкой безопасности) вновь попадали в аварию, а находившиеся в них люди получали серьезные травмы”. По его словам, еще более запутанной ситуацию делает то, что в базу данных аварийных авто Фонда дорожного страхования не попадают автомобили, получившие возмещение по каско.
”Также там нет информации о транспортных средствах, водители которых совершили аварию, но страховка ущерба не возмещала. Отсутствует и истории привезенных из-за границы авто. Поэтому советуем проверить автомобиль, информация о котором отсутствует, при помощи специалиста”, — резюмировал Пыдерсалу.