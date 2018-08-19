Восстановленный после аварии автомобиль может оказаться опасным

”Аварийные автомобили на аукционах покупают действующие в Прибалтике (в основном, в Литве) и Польше предприниматели, которые за недорого ремонтируют их и вновь выпускают на дороги”, — пояснил Пыдерсалу.

Эксперт отметил, что закон аварийное транспортное средство продавать не запрещает, но продавец не в праве скрывать от покупателя недостатки товара, в противном случае покупатель имеет право аннулировать сделку и вернуть машину.

”К сожалению, есть продавцы, которые могут действовать нечестно, в связи с чем, безусловно, необходимо поискать информацию об автомобиле через фонд дорожного страхования или департамент шоссейных дорог”, — сказал член правления Фонда дорожного страхования Лаури Потисепп и добавил, что важно ”пробить” транспортное средство как по регистрационному номеру, так и по VIN-коду.

Если запрос покажет, что транспортное средство было восстановлено, то следует перед покупкой проверить, кто и как это сделал. По словам Потисеппа, если все было сделано согласно требованиям, то использование такого автомобиля безопасно.

”Безусловно, списанные страховым обществом машины ремонтируются дешевле, иначе не было бы смысла этим заниматься. Опасны ли эти машины после восстановления и на сколько, зависит от качества запчастей и работы”, — сказал Кааресте.

Пыдерсалу отметил, что контроль за качеством восстановления машин отсутствует. ”Мне приходилось сталкиваться со случаями, когда автомобили с невосстановленным снаряжением безопасности (к примеру, подушкой безопасности) вновь попадали в аварию, а находившиеся в них люди получали серьезные травмы”. По его словам, еще более запутанной ситуацию делает то, что в базу данных аварийных авто Фонда дорожного страхования не попадают автомобили, получившие возмещение по каско.

”Также там нет информации о транспортных средствах, водители которых совершили аварию, но страховка ущерба не возмещала. Отсутствует и истории привезенных из-за границы авто. Поэтому советуем проверить автомобиль, информация о котором отсутствует, при помощи специалиста”, — резюмировал Пыдерсалу.