Восстановительные работы на улице Каяка в Кристийне завершены

”Улица была в плачевном состоянии, которая ежедневно и очень активно используется местными жителями, восстановительные работы были необходимы, их ждали долгое время. Благодарим Департамент коммунального хозяйства, с их помощью была приведена в порядок проезжая часть, а также увеличена парковочная зона”, сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

В районе Кристийне, этим летом были проведены в порядок пешеходные- и проезжие части дорог, общая стоимость работ составила более четырёх миллионов евро.