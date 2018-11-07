Восстановительные работы на улице Каяка в Кристийне завершены

Управа района Кристийне рада сообщить, что по заказу Таллиннского Департамента коммунального хозяйства восстановительные работы на улице Каяка завершены. Для создания лучшего и более безопасного дорожного движения, прошли на улице Каяка восстановительные работы (отрезок между улицами Кяо и Тонди), в ходе работ, было обновлено дорожное покрытие.
”Улица была в плачевном состоянии, которая ежедневно и очень активно используется местными жителями, восстановительные работы были необходимы, их ждали долгое время. Благодарим Департамент коммунального хозяйства, с их помощью была приведена в порядок проезжая часть, а также увеличена парковочная зона”, сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
В районе Кристийне, этим летом были проведены в порядок пешеходные- и проезжие части дорог, общая стоимость работ составила более четырёх миллионов евро.