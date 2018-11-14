Восстанавливается движение автобусов по столичной улице Гонсиори
В связи с открытием после реконструкции улицы Гонсиори с полудня 15 ноября вводятся изменения в маршруты движения автобусов линий 31, 53, 55, 56, 60, 63, 67 и 68, сообщает Раэпресс.
В связи с открытием после реконструкции улицы Гонсиори с полудня 15 ноября вводятся изменения в маршруты движения автобусов линий 31, 53, 55, 56, 60, 63, 67 и 68, сообщает Раэпресс.
Они пойдут по своим обычным маршрутам, как до реконструкции улицы Гонсиори. На линиях 31, 67 и 68 в районе перекрестка улиц Гонсиори и Лаагна добавляется новая остановка "Везивярава".
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