14.11.2018, 20:50

Восстанавливается движение автобусов по столичной улице Гонсиори


rus.delfi.ee
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Gonsiori tänava ehitustööd
Gonsiori tänava ehitustöödFoto: Madis Veltman

В связи с открытием после реконструкции улицы Гонсиори с полудня 15 ноября вводятся изменения в маршруты движения автобусов линий 31, 53, 55, 56, 60, 63, 67 и 68, сообщает Раэпресс.

Они пойдут по своим обычным маршрутам, как до реконструкции улицы Гонсиори. На линиях 31, 67 и 68 в районе перекрестка улиц Гонсиори и Лаагна добавляется новая остановка "Везивярава".

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