Воспользуйтесь приятной возможностью – читайте бесплатно весь март-месяц Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht и Delfi!

Сегодня начинается кампания Tele2 по презентации нового пакета с безлимитной передачей данных, в рамках которой все клиенты получат возможность пользоваться мобильным интернетом, не ограниченным по объему и скорости. К ознакомительной кампании Tele2 также подключился концерн Ekspress Meedia – и весь март-месяц клиенты Tele2 смогут бесплатно читать в интернете его издания Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht и Delfi.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, бесплатное предложение неограниченного мобильного интернета связано также с тестированием пропускной способности сети. «А поскольку наши клиенты используют мобильный интернет в основном для чтения новостей, мы решили вместе с неограниченным интернетом предоставить им также возможность бесплатного чтения газет и других новостных материалов», – рассказала К. Арон.

Как отметил Урмо Соонвальд, главный редактор Eesti Päevaleht и Delfi, статистика показывает: люди всё чаще используют для чтения новостей смарт-устройства. «В марте-месяце все клиенты Tele2 смогут бесплатно читать газеты Ekspress Meedia – Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress, LP – и их отдельные статьи, а также платные материалы портала Delfi. У читателей будет время без лишних хлопот открыть для себя или освежить в памяти сверхпопулярные гороскопы Игоря Манга, которые публикует Maaleht», – подчеркнул У. Соонвальд. Для бесплатного доступа к новостям сматрт-устройство должно быть в сети Tele2.

Все желающие воспользоваться неограниченным интернетом могут зарегистрироваться на сайте Tele2. Для зарегистрировавшихся клиентов платы за пакеты остаются в силе, а все ограничения, касающиеся объема интернета, отменяются на целый месяц. В нагрузочном тестировании сети участвуют все телефоны, поддерживающие интернет, за исключением роутеров.

По результатам замеров Департамента технического надзора (ДТН), в конце прошлого года зона действия 4G-сети Tele2 уже охватывала 99% территории Эстонии.