05.04.2018, 10:34

Воспитатели забыли полуторагодовалого ребенка на улице: малыш лежал в снегу и плакал, пока не был замечен прохожей

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rus.delfi.ee
EST
Talvine hommik Tallinnas 09.02.2018
Foto: Hendrik Osula

Вчера вечером в одном из детских садов в районе Кристийне произошел шокирующий инцидент: персонал забыл полуторагодовалого ребенка на улице. Малыш провел в одиночестве девять минут, пока проходившая мимо женщина не заметила его и не проводила в помещение.

Очевидица написала в соцсетях, что, проходя мимо детского сада Segasummala, увидела, как во дворе в снегу лежит ребенок и кричит. ”Двор сада был пустой, все двери и окна были закрыты, так что сразу стало ясно, что за ребенком никто не придет”, — написала она и добавила, что за то время, что ребенок там лежал, он успел стянуть с себя один сапог с носком и практически стянул второй. ”Поскольку на стук в дверь и в окна никто не отреагировал, то я позвонила по номеру, указанному на сайте, и после этого одна из воспитательниц открыла дверь. Она стала сыпать извинениями, поблагодарила за помощь и несколько раз попросила не придавать случившееся огласке”.

Воспитательница сказала, что они пришли с прогулки всего 5 минут назад, а детей не успели пересчитать, потому что один из них захотел в туалет по большому.

Позже женщине позвонила директор и также попросила не предавать дело огласке: ”Тем не менее, будучи сама родителем и переваривая эту историю уже несколько часов, я поняла, что молчать не могу! У этой истории могло быть столько различных концов, что я даже не хочу об этом думать”.

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Заведующая детским садом Элийза Таал сказала Delfi, что такой случай, действительно, имел место и что она до сих пор не понимает, как это могло произойти. ”Когда дети вернулись в помещение, было 11:35. В 11:44 нам позвонила женщина и попросила открыть дверь. Спросила, знаем ли мы, что на улице плачет ребенок. К тому времени, как ребенок оказался в помещении, он уже успокоился и одна из воспитателей взяла его на руки. Женщина потребовала, чтобы мы дали ей номер матери ребенка, но воспитатель сама позвонила в присутствии женщины родителям и, не приукрашивая, рассказала о случившемся. Мы долго говорили с родителями и они посчитали, что нет смысла поднимать шумиху, потому что услугой они до этого были довольны. За два года нашего существования у нас не было ни одного подобного инцидента. В соцсетях в нашем отношении не было ни одной критической публикации. Не представляю, как такая ситуация вообще могла произойти. Мы с воспитателями всегда перед уходом на улицу пишем на доске в прихожей количество детей и пересчитываем не позднее того, как идем на кухню. Поэтому ребенок на улице не остался бы, как могут подумать многие, поскольку до кухни мы к тому моменту еще не дошли”.

Таал сказала, что после случившегося будут пересмотрены правила внутреннего распорядка и далее детей будут пересчитывать сразу по приходу с улицы. ”До этого мы пересчитывали детей максимально после переодевания, когда шли на кухню. Мы внедрим в правила жесткое временное изменение: пересчет детей будет проходить непосредственно после прихода с прогулки. Уверяю, что мы сделаем все от себя зависящее, чтобы на самом высоком уровне обеспечить безопасность и благополучие детей”.

По словам заведующей, с ребенком все хорошо. ”Я только что говорила с мамой ребенка, с ребенком и его здоровьем всех хорошо”, — сказала Таал.

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