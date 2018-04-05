Воспитатели забыли полуторагодовалого ребенка на улице: малыш лежал в снегу и плакал, пока не был замечен прохожей

Вчера вечером в одном из детских садов в районе Кристийне произошел шокирующий инцидент: персонал забыл полуторагодовалого ребенка на улице. Малыш провел в одиночестве девять минут, пока проходившая мимо женщина не заметила его и не проводила в помещение.

Очевидица написала в соцсетях, что, проходя мимо детского сада Segasummala, увидела, как во дворе в снегу лежит ребенок и кричит. ”Двор сада был пустой, все двери и окна были закрыты, так что сразу стало ясно, что за ребенком никто не придет”, — написала она и добавила, что за то время, что ребенок там лежал, он успел стянуть с себя один сапог с носком и практически стянул второй. ”Поскольку на стук в дверь и в окна никто не отреагировал, то я позвонила по номеру, указанному на сайте, и после этого одна из воспитательниц открыла дверь. Она стала сыпать извинениями, поблагодарила за помощь и несколько раз попросила не придавать случившееся огласке”.

Воспитательница сказала, что они пришли с прогулки всего 5 минут назад, а детей не успели пересчитать, потому что один из них захотел в туалет по большому.

Позже женщине позвонила директор и также попросила не предавать дело огласке: ”Тем не менее, будучи сама родителем и переваривая эту историю уже несколько часов, я поняла, что молчать не могу! У этой истории могло быть столько различных концов, что я даже не хочу об этом думать”.