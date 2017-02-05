Воспитатели детсадов договорились с министром о повышении зарплат

27 января в Таллинне состоялась встреча министра науки и образования с членами правления Союза работников детских садов и представителями Объединения руководителей дошкольных учреждений Эстонии.

Главной темой встречи стало повышение зарплаты воспитателей детсадов, а именно, обсуждение механизмов предстоящего распределения бюджетных средств, пишет "Учительская газета". Помимо этого была затронута тема организации труда и нагрузки преподавателей, инклюзивного образования, платы за место в детском саду, а также проблемы детей с особыми образовательными потребностями.

Итогом встречи стала договоренность сравнять к январю 2020 года минимальные ставки зарплат школьных и детсадовских преподавателей, имеющих высшее педагогическое образование. Согласно предварительным планам, к 1 сентября текущего года зарплата воспитателя детсада повысится, как минимум, до 80% от минимальной ставки заработной платы школьного учителя, к 1 января 2018 года уже до 85-90%, а с 1 января 2019 года — до 90-95% (при наличии степени магистра — до 100%).

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Участники переговоров пришли также к единому мнению, что в кадровом составе дошкольных учреждений по-прежнему должны быть двое учителей с высшим образованием, по крайней мере один помощник учителя, а также педагог по музыке и движению.

В ближайшее время глава Минобра намерена инициировать дискуссию о целесообразности разделения понятий ”непосредственная работа с детьми” и ”общее рабочее время”. По мнению Майлис Репс, контактных часов работы с воспитанниками детсадов у педагогов должно быть 30, а вместе с 5 часами общего рабочего времени их рабочая неделя была бы 35-часовой.

Министр подчеркнула, что количество учителей, работающих с неполной нагрузкой, должно быть сокращено.