Воскресное волеизъявление против пакта ООН: ”Солдаты Одина”, драка и ”неуместный” отец с коляской

В кадрах на видео видно, что на собрании произошла драка. Очевидцы описали, что один отец с коляской вступил в словесную перепалку с ”охранником” мероприятия из ”Солдатов Одина” с с фотографом Матсом Ыуном.

Утверждается, что проблема была в том, что якобы посреди мероприятия ходить с коляской было неуместно. Мужчина был в замешательстве: что от него хотят. Позже протестующие заявили, что мужчина обозвал их фашистами. Что было на самом деле — знают лишь сами участники ссоры.

Если до двух часов на митинге было пару сотен человек, то потом народу резко и значительно прибавилось. По словам нашего корреспондента, в 14:20 на площади принимали участие в акции уже около 400 человек. В самый горячий момент — до 1 000.

Стоит также отметить, что среди протестовавших было много молодежи, а также семей с детьми. ”Квота Эстонии — ноль” — значилось на плакате у одного ребенка. Также реяло с десяток эстонской триколоров.

Мероприятие продлилось до 17 часов.