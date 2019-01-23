Воры, наркоторговцы и педофилы. В EKRE — 264 члена, переступивших закон

Ровно половина из них совершила тяжкие преступления, после которых остались кровь и жертвы. Примерно у 50 членов партии в данный момент имеется действующее уголовное наказание.

Например, присутствуют там наркоторговцы, люди, избивавшие детей и женщин, уклоняющиеся от выплаты алиментов, алководители, насильники, воры и педофилы. Есть и те, кто занимался незаконным оборотом оружия и взрывчатых материалов. Подробное и более конкретное описание преступлений можете прочесть тут.

"Ни одна из партий не хочет, чтобы среди ее членов были бы преступники, — сказал член правления EKRE Урмас Эспенберг. — Но у нас нет возможности проверять бэкграунд всех своих членов, которых в партии около 8500". Он пояснил, что членов принимают в округах, и прошлое человека проверяется лишь в случае возникновения подозрений. ”Большинство из этих людей мне как члену правления неизвестны”, — добавил он.

Лидер партии Март Хельме пообещал, что все те лица, у которых судимости еще не погашены, будут исключены из рядов политической силы.