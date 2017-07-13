Вопрос о русскоязычном образовании заставил гимнасток Богдановых поменять соцдемов на центристов

Многократные чемпионки Эстонии по художественной гимнастике сестры Ольга и Виктория Богдановы приняли решение баллотироваться на грядущих выборах в органы местного самоуправления по списку Центристской партии. Ранее спортсменки планировали идти на выборы вместе с социал-демократами, сообщает центристская пресс-служба.

”Желание принимать активное участие в общественной жизни появилось достаточно давно, поэтому мы приняли предложение Социал-демократической партии (СДПЭ) баллотироваться на грядущих муниципальных выборах по их списку. Разумеется, нас прежде всего интересует сфера спорта и молодежной работы. Эти темы неотрывно связаны с вопросами образования, поэтому нас не может не волновать судьба русской школы. К сожалению, оказалось, что Социал-демократическая партия отстраняется от решения проблем, связанных с образованием детей из русскоязычных семей. Для нас стало большим разочарованием, что фракция социал-демократов в Таллиннском городском собрании не поддержала проект, предоставляющий трем русским школам возможность выбирать язык обучения по каждому предмету и одновременно углубленно изучать эстонский язык", — отмечают сестры Богдановы.

"Поэтому мы приняли решение отказаться от участия в выборах по списку СДПЭ и баллотироваться в списках Центристской партии, которая предпринимает реальные шаги, чтобы улучшить качество образования в Таллинне, в том числе в русских школах”, — считают гимнастки.

По словам гимнасток, немаловажным аргументом для них стал и тот факт, что мэрия Таллинна под руководством Центристской партии многое делает для развития спорта.

”Мы безусловно приветствуем выбор Ольги и Виктории Богдановых, — сказал вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт. — Среди тех, кто принимает решения на местном уровне, должно быть больше инициативных представителей молодого поколения. Опираясь на свой тренерский и спортивный опыт, могу утверждать, что люди, которые многие годы системно и дисциплинированно трудились, а в большом спорте по-другому нельзя, относятся серьезно ко всем своим начинаниям. Уверен, что у Ольги и Виктории серьезный потенциал”.