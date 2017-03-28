Вопрос канцлеру права: депутаты Таллиннского горсобрания могут быть на зарплате у города?

Депутат Таллиннского городского собрания от социал-демократов Ханно Матто и член комиссии по надзору за финансированием партий Ардо Оясалу просят канцлера права Юлле Мадизе проверить, соотносится ли с Конституцией Эстонии и принципом разделения властей закон и практика, согласно которой большинство из входящих в столичную коалицию представителей Центристской партии в то же время находятся в советах акционерных обществ и фондов, находящихся в собственности Таллинна, являются членами правления этих АО и фондов или же являются наемными работниками культурных и образовательных городских учреждений, которые в свою очередь возглавляют другие депутаты, которые зависят от горуправы.

В коалицию Таллиннского горсобрания входит 47 депутатов, 32 из которых связаны или были связаны с должностями, которые находятся под горуправой, или с местами в советах городских учреждений. Как утверждают Матто и Оясалу, при принятии бюджета такие депутаты не напрямую, но являются заинтересованными лицами, а также находятся в материальной зависимости от решений горуправы. По оценке Матто и Оясалу, такая ситуация является причиной пассивности депутатов по отношению к контролю за деятельностью мэрии, а также дает почву для процветания коррупции в столице.

”Мы считает, что депутат городского собрания должен контролировать деятельность мэрии, а потому ему необходимо быть свободным от какого-либо финансового влияния со стороны горуправы. Мы находим, что 17-й параграф Закона об организации местного самоуправления должен исключить возможность работать депутатам горсобрания на должностях у горуправы или в подведомственных ей учреждениях, входить в советы или правления фондов, АО и бюджетных учреждений”, — написали Матто и Оясалу канцлеру права.