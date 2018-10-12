Вопиющая история: восьмилетняя девочка из-за дяди-наркомана чуть не умерла от передозировки ”колпаками”

В начале июня в одной из столичных школ восьмилетней ученице стало плохо. Прибывшая на место скорая доставила впавшую в кому девочку в больницу. Медики диагностировали у нее тяжелую передозировку GHB (оксибутират натрия, в народе более известный как жидкий экстази, бутират, пробки, колпаки и т. д.), пишет Eesti Päevaleht.
Вчера дядя девочки, являющийся заядлым наркоманом, сидел на скамье подсудимых в Харьюском уездном суде, опустив голову и обхватив ее закованными в наручники руками.
На суде мужчина был полностью сломлен. ”Не надо зачитывать мне обвинение. Все и так ясно”, — сказал он. Он не пожелал воспользоваться адвокатом и со всем соглашался. Следователям он рассказал, что когда узнал о том, что из-за него девочка находится в тяжелом состоянии, то плакал вместе с братом.