Вопиющая история: восьмилетняя девочка из-за дяди-наркомана чуть не умерла от передозировки ”колпаками”

Вчера дядя девочки, являющийся заядлым наркоманом, сидел на скамье подсудимых в Харьюском уездном суде, опустив голову и обхватив ее закованными в наручники руками.

На суде мужчина был полностью сломлен. ”Не надо зачитывать мне обвинение. Все и так ясно”, — сказал он. Он не пожелал воспользоваться адвокатом и со всем соглашался. Следователям он рассказал, что когда узнал о том, что из-за него девочка находится в тяжелом состоянии, то плакал вместе с братом.