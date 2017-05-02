”Вооружен и особо опасен”. После выхода на свободу молодые преступники берутся за старое

Путь молодого злоумышленника от незначительного нарушения до преступления с применением насилия показывает, что молодым правонарушителям не уделяется должного внимания, пишет Eesti Päevaleht.

25 марта в 17:50 на Палдиском шоссе в Таллинне трое молодых людей, угрожая ножом, отобрали у двух несовершеннолетних девочек сумки. Полиция задержала в качестве подозреваемых двух 15-летних и 14-летнего молодых людей.

25 марта в 21.50 на улице Кари в Таллинне трое молодых людей при помощи ножа требовали у несовершеннолетнего молодого человека деньги, а также ударили его кулаком в лицо. Преступники выхватили у потерпевшего мобильный телефон и скрылись. Полиция задержала в качестве подозреваемых 15-летнего и 14-летнего молодых людей.

26 марта в 17:50 трое молодых людей напали в подвале жилого дома на Тартуском шоссе на несовершеннолетнего молодого человека и путем угроз ножом и топорищем забрали у него мобильный телефон стоимостью 150 евро. Полиция задержала в качестве подозреваемого 15-летнего, 14-летнего и 13-летнего подростков.

Эти три нападения были совершены одной и той же бандой несовершеннолетних. Стражи порядка задержали молодых людей, но по выходу на свободу они совершили очередное преступление. Группировки, состоящие из несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, жестоки, и занимаются, в основном, грабежами и связанными с применением насилия преступлений.

”Если проследить путь этих молодых людей от незначительных нарушений до жестокого преступления, то можно увидеть, что на этих подростков не обращают должного внимания”, — сказал руководитель службы по расследованию уголовных преступлений Пыхьяской префектуры Рогер Кумм. Обычно ребенок слоняется везде, а родители не в курсе происходящего.

То же самое следует из государственной стратегии по предотвращению насилия 2015-2020 гг, авторы которой тоже отмечают нехватку внесудебных средств, социальных и образовательных программ, применяемых в отношении детей, совершивших проступок или преступление. Также в отношении детей крайне редко применяется примирение или иные восстановительные меры. На данный момент в отношении совершивших насилие применяются в основном карательные меры, хотя мировой опыт показывает, что установки и поведение меняются именно в результате альтернативных или внедряемых параллельно с отбытием наказания методов, цель которых заключается в том, чтобы вновь социализировать преступников. Сейчас государство стало применять и некарательные методы, например, участие в соответствующих программах.

По словам Кумма, в данном вопросе необходим комплексный подход. ”Мне кажется, во время заключения под стражу следует сразу внедрять программу или опорную услугу, призванную заменить арест, то есть альтернативную меру пресечения. И при помощи этой альтернативной меры можно оценить, каково могло бы быть справедливое наказание, которое окажет на данного молодого человека максимальное воздействие”, — говорит он.

В полицию попадают молодые люди с довольно пестрым прошлым. Многие начинают совершать мелкие преступления в 10 лет, а к 16 годам уже применяют насилие, как в описанных в начале статьи ситуациях. ”В случае со многими молодыми людьмы мы видим отсутствие своевременного вмешательства”, — сокрушается Кумм, который постоянно имеет дело с бандами, где избиение друг друга — обыденное дело. Если кто-то обращается в полицию, то получает еще. ”Мы даем этим преступникам расти. Если мы не будем заниматься ими вовремя, то из ребенка вырастет взрослый преступник, который в итоге неизбежно окажется в тюрьме. И оплачивать это будут налогоплательщики”.

Тем не менее, в Эстонии существует ряд программ, занимающихся проблемными подростками. Подобную услуги предлагают также тюрьмы и служба пробации.

Недавно министерство юстиции направило правительству предложения по изменению законодательства по части обращения с несовершеннолетними правонарушителями, призванные создать прокурору и судьям более широкие и гибкие возможности, чтобы они могли реагировать на правонарушения, исходя из индивидуальных нужд конкретного молодого человека.

”Если мы будем быстрее и эффективнее реагировать на первичные и менее тяжкие нарушения, совершенные молодым человеком, и поспособствует осознанию с его стороны запретной сущности деяния и последствий для потерпевшего, то мы сможем и более эффективно предотвращать последующие правонарушения”, — говорит советник аналитической службы отдела уголовной политики министерства Кайре Тамм.