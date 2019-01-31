Волостного старейшину Юри Морозова сняли с должности. Против него проголосовали даже свои

Из 21 депутата волостного собрания 13 проголосовали "за" отставку, 6 "против" и двое воздержались. К инициировавшей вотум недоверия оппозиции в лице членов Центристкой партии (8) и EKRE (3) примкнули также и двое реформистов, входивших в правящую коалицию.

Как сообщил Delfi депутат волостного собрания центрист Макс Каур, Юри Морозов на муниципальных выборах 2017-го года набрал всего 27 голосов, не попав в число депутатов. Старейшиной Муствеэ он стал, по словам Каура, авансом, в надежде, что он справится с руководством увеличившимся местным самоуправлением. Однако, как заявил Каур, этого не произошло, и Морозов проявил неготовность занимать этот пост. Среди прочего бывшего главе волостной управы обвиняют в том, что он не занимался должным образом важным для волости проектом развития порта на Чудском озере.