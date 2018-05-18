18.05.2018, 17:48

Волостная управа предлагает установить у глинта на полуострое Пакри ограждение

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rus.delfi.ee
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Auto merest välja tõmbamine Pakri poolsaarel
Auto merest välja tõmbamine Pakri poolsaarelFoto: Raul Mee

После второго за месяц падения автомобиля в море, опять закончившегося гибелью человека, волость Ляэне-Харью и Департамент шоссейных дорог могут установить у обрыва полуострова Пакри ограждение, которое воспрепятствовало бы тому, чтобы автомобили срывались с мыса, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Õhtuleht.

Как сообщил волостной старейшина Ляэне-Харью Яанус Саат, в начале апреля волость в связи с произошедшими за последние два месяца случаями на обрыве Пакри обратилась в Департамент шоссейных дорог с просьбой установить ограждение на самом мысу полуострова, а также ограничить скорость движения на этом участке. Саат подчеркнул, что волостная управа чрезвычайно серьезно относится к происшествиям на глинте и пытается вместе с другими ведомствами найти какое-то решение.

"Департамент шоссейных дорог не согласился с установкой ограждения, поскольку оно не обеспечивало бы требуемого минимума пространства. Ограждение помешало бы обзору движущемуся по государственной дороге транспорту",- сообщил Саат.

" После происшествия в среду мы снова обращаемся к Департаменту шоссейных дорог, чтобы найти решение того, как предотвратить подобные случаи. Маловероятно, чтобы мы смогли ограничить зону так, чтобы оттуда невозможно было съехать",- отметил Саат.

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