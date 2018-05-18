Волостная управа предлагает установить у глинта на полуострое Пакри ограждение

После второго за месяц падения автомобиля в море, опять закончившегося гибелью человека, волость Ляэне-Харью и Департамент шоссейных дорог могут установить у обрыва полуострова Пакри ограждение, которое воспрепятствовало бы тому, чтобы автомобили срывались с мыса, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Õhtuleht.

Как сообщил волостной старейшина Ляэне-Харью Яанус Саат, в начале апреля волость в связи с произошедшими за последние два месяца случаями на обрыве Пакри обратилась в Департамент шоссейных дорог с просьбой установить ограждение на самом мысу полуострова, а также ограничить скорость движения на этом участке. Саат подчеркнул, что волостная управа чрезвычайно серьезно относится к происшествиям на глинте и пытается вместе с другими ведомствами найти какое-то решение.

"Департамент шоссейных дорог не согласился с установкой ограждения, поскольку оно не обеспечивало бы требуемого минимума пространства. Ограждение помешало бы обзору движущемуся по государственной дороге транспорту",- сообщил Саат.

" После происшествия в среду мы снова обращаемся к Департаменту шоссейных дорог, чтобы найти решение того, как предотвратить подобные случаи. Маловероятно, чтобы мы смогли ограничить зону так, чтобы оттуда невозможно было съехать",- отметил Саат.