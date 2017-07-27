Волость Винни подарит семье четверняшек помощника по дому и создаст счет для поддержки

Волость Винни поможет семье, где недавно родились четверняшки, найти помощника по дому, а также оплатить его услуги. Четыре девочки, родившиеся в начале июля, а также их мать, до сих пор находятся в больнице.

Когда отец семьи зарегистрировал рождение дочек, то смог спокойно обсудить со старейшиной области, как и каким образом волость может помочь им. ”Сообща мы решили, что дополнительная пара рук была бы пожалуй самым лучшим подарком со стороны волости”, — рассказал Delfi старейшина волости Винни Рауно Вырно.

”На данный момент мы не установили временных границ, но первая пара лет очень изматывающая для родителей. Время покажет”, — добавил Вырно.

По словам старейшины волости, вместе с отцом семьи они также обсуждали создание счета для поддержки и договорились, что волость откроет его в поддержку четверняшек. ”Как только мы откроем счет, то сообщим об этом, чтобы информация дошла до как можно большего количества людей, которые желают семье всего хорошего”.

По словам Вырно, до возвращения семьи домой пройдет еще время. Интерес к рождению девочек проявили даже руководители государства. ”Спасибо всем за то, что сопереживали. Заверяю, что все решения по поддержке волость принимает вместе с родителями, ничего навязчивого или ненужного”.

Четверняшки родились 9 июля в Ида-Таллиннской центральной больнице, 18 июля четыре маленькие девочки получили имена: Лооре, Луйзе, Леэне и Лагле. В тот день Delfi писал, что волость Винни гордится своими новыми жителями и подарила семье подарок, символизирующий четверняшек — семейную яблоню с четырьмя разными сортами. Также девочки получили в подарок четыре пары пинеток.

”Это уникальное событие не только для Эстонии, но и для всего мира. Малыши находятся под повышенным вниманием врачей и им нужно время для того, чтобы оправиться”, — сказала заведующая отделом маркетинга Восточно-Таллиннской центральной больницы Инге Судер.

"Я действительно не знаю, когда в Эстонии в последний раз рождались четверо близнецов. К сожалению, такие данные отсутствуют. Речь идет о крайне редком случае, поскольку хотя бы чисто теоретически в случае с десятимиллионной популяцией такое случается раз в пять-десять лет", — сказал руководитель клиники репродуктивной медицины Elite Андрей Сырица Delfi. Несмотря на отсутствие точной информации, считается, что последний раз такое происходило как минимум 50 лет назад.