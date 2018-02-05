Волость Виймси наняла за 3000 евро политика-соцдема администрировать местный стадион

29 июля 2015 года глава Viimsi Haldus Мадис Сареток заключил трудовой договор с социал-демократом Раймо Танном, который за зарплату в 3000 евро в месяц должен был администрировать новый стадион и заниматься внедрением в жизнь проекта по лед-освещению, пишет Eesti Päevaleht.

По словам Саретока, тогда ему поступило распоряжение принять Танна на работу и назначить ему именно такое жалование. К слову, сам Сареток на посту руководителя фирмы зарабатывал меньше этих 3000 евро. ”Нас выжимали на протяжении определенного времени, поскольку мне неоткуда было взять эти деньги. Для того, чтобы собрать такую сумму, администрирующая недвижимость Виймси фирма подняла плату за аренду здания управы”, — сказал он и добавил, что взять Танна на работу просила Майли Алт, которая в то время руководила виймсискими соцдемами. Сама Алт сказала, что для Танна места не ”выбивала” и не знает, что стало причиной подобных обвинений со стороны Саретока.

Танн отметил, что его взяли для того, чтобы он работал, а не для того, чтобы просто так получал зарплату. В сферу его компетенции входила очистка стадиона от снега, уборка, открытие и закрытие ворот, установление навесов, решение проблемы сбора молодежи и прочее.

Трудовой договор Танна закончился 31 октября 2017 года, непосредственно перед местными выборами. Танн был вновь избран в волостное собрание, а социал-демократы создали в Виймси коалицию с реформистами. Танн по-прежнему трудится администратором стадиона, но его зарплату урезали до 1500 евро. ”Начальство сказало, что для такой работы этого достаточно”, — сообщил он.