Волость Отепя начинает сотрудничать с Чечней в сфере туризма

Подписание декларации о сотрудничестве запланировано на субботу, 22 декабря, когда к Отепя перейдет титул зимней столицы — по словам Тамберга, он посетил осенью Чечню с коротким визитом, а теперь в Эстонию с ответным визитом приезжает министр чеченского правительства, передает rus.err.ee.

Соглашение предусматривает открытие весной следующего года информационного стенда Чечни в Туристическом инфоцентре в Отепя и эстонского информационного стенда в чеченской столице Грозном, в это же время планируется организовать ознакомительную поездку в Чечню для представителей эстонских турфирм и туроператоров.

"На Кавказе живут 15 млн человек. Это регион с растущей покупательской способностью, в котором обязательно нужно присутствовать с информацией о наших туристических возможностях. Надеемся вскоре увидеть и у нас лыжников и прочих туристов с Кавказа", — сказал Тамберг.

Помимо туризма, Отепя и Грозный планируют обмен выступлениями творческих коллективов и организацию совместных мероприятий.