Волость освободила от должности замешанного в коррупции директора школы

В четверг управа волости Нисси по предложению старейшины волости Пеэдо Кесселя приняла решение об освобождении от должности директора школы Турба Кядли Кюннап, оказавшей в центре коррупционного скандала, в связи с ”потерей доверия со стороны работодателя”.

Напомним, что ревизионная комиссия волостного совета Нисси обнаружила при проверке бухучета школы, что в период с 2012 по 2017 годы фирма OÜ Ankalte, принадлежащая спутнику жизни Кюннап, выставила школе Турба счета за различные виды работ и услуг на сумму в 46 499,48 евро. Антикоррупционный закон не позволяет директору заведения заказывать работы и услуги у своего супруга или супруги. Кюннап объяснила комиссии, что она не сообщила волостному совету Нисси об этом потому, что не была в курсе данного закона.

”Я не нахожусь на общественной службе, со мной заключен трудовой договор”, — объяснила она. Также она считает, что с большой долей вероятности волостная управа тоже была не в курсе прописанных в законе требований, поскольку о факте заказа работ у своего сожителя она говорила и с финансовым директором волости. ”Он заверил, что заказ услуг у принадлежащего спутнику жизни предприятия само по себе не запрещено, если речь идет о рыночной стоимости и если рассматривалось несколько конкурирующих предложений”, — говорит Кюннап.

Наряду с этими обвинениями в прошлом и позапрошлом году на школу в уездную управу Харью поступило несколько письменных жалоб. К примеру, одна из ссор между учениками закончилась переломом.

Кюннап должна будет покинуть свое кресло 24 марта.