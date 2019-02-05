Волость Харку хочет расторгнуть договор с ATKO: 75% перевозивших детей в школу автобусов не отвечали требованиям

Волость Харку провела рейд, после которого оказалось, что 6 из 8 автобусов фирмы не отвечали требованиям.

По словам старейшины, у волости и раньше были проблемы с ATKO, а именно с их школьными автобусами. Для обслуживания этих линий фирма по какой-то причине использовала находящиеся в худшем состоянии автобусы, считает он.

Договор с OÜ ATKO Liinid был заключен в 2015 году в процессе закупки через представителя волости Põhja-Eesti ÜTK.

В январе родители школьников жаловались, что перевозивший детей школьный автобус просто отказал по дороге. Вдобавок поездка на школьных автобусах ATKO небезопасна, автобусы постоянно сломаны, и один даже ехал с открытой дверью.

В сильные морозы утренний школьный автобус другой линии опаздывал два дня подряд, дети ждали на остановках, где некуда спрятаться от холода и ветра. Из ATKO диспетчер ответил, что детям ведь не надо идти в школу в холодную погоду.