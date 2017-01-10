В понедельник портал Delfi написал о том, что жители деревни Кулли в волости Раазику в Харьямаа обеспокоены сложившейся вокруг вывоза мусора ситуацией.

Представитель AS Eesti Keskkonnateenused объяснил невыполнение со своей стороны обязательства по вывозу мусора недостаточно расчищенными от снега дорогами. ”Такие случаи в зимнее время довольно обыденных для регионов, где идет метель и снегопад”, — отметили в фирме.

Старейшина волости Раазику Райво Ууккиви не понимает объяснения фирмы. ”Занимающийся вывозом мусора оператор должен знать, в каком климатическом поясе находится Эстония, а также то, что зимой тут иногда идут снег, метель и прочее. Дороги в волости уже второй год обслуживает очень хорошая фирма, так что проблемы нет. Конечно, метель может время от времени чинить препятствия, но они незамедлительно ликвидируются. Занимающаяся мусором фирма могла бы приобрести соответствующую технику, а не обвинять всех вокруг”, — считает он.

По словам Ууккиви, насколько им известно, проблем с вывозом мусора в последнее время было, действительно, много. В ответ на свои запросы волость каждый раз получала от фирмы ответы в стиле ”работники болеют, а замещающие их работники не знают всех мест”.

В своем комментарии фирма сказала, что оповестила волость о непроходимых дорогах, проиллюстрировав письмо соответствующими фотографиями.

”В конечном итоге мы можем сказать, что в двух первых случаях вина, действительно, была наша. В первом случае было также оперативно произведено дополнительное обслуживание. В январе проблемы были вызваны непроходимыми дорогами”, — сказали в фирме.

Старейшина называет аргументы фирмы неубедительным. ”Что касается присланных ими фотографий, то на основании этих снимков не представляется возможным выявить ни одной проблемы”, — считает он.

Фото, присланное волости фирмой (в оригинальном размере и формате):