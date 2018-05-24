Вокруг столичного центра семейных врачей разразился скандал: пациент из-за гомеопатии лишился почки

Недавно вокруг столичного центра семейных врачей Telliskivi разгорелся скандал. Утверждается, что учреждение наносит урон здоровью пациентов использованием гомеопатии.

На данный момент в отношении центра идет государственное производство. Когда оно будет завершено, пока неизвестно.

По сообщению Postimees, один из пациентов центра лишился почки, поскольку являющийся сторонником гомеопатии семейный врач не смог за несколько лет не смог вылечить воспаление. Вчера издание написало, что в центре пациентов лечат в первую очередь альтернативными методам (гомеопатическим препаратам, которые тут же и продают за наличные).

С редакцией Delfi связалась одна из пациенток центра, которая отметила, что гомеопатию в центре не навязывают, а предлагают в качестве альтернативы. Сама она предпочитает именно природные средства, поэтому центром довольна. Факт продажи препаратов и наличного расчета женщина подтвердила.