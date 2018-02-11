Вогруг новой стратегии развития эстонского языка разгораются страсти

Журналист ”Учительской газеты” Сирье Пярисмаа пишет о том, как уже готовая программа по развитию эстонского языка подверглась критике до такой степени, что лингвисты вышли с предложением продлить действие ее нынешней версии и приступить к повторному созданию новой. Причастные к делу лица заявляют, что не сдадут ни единой позиции государственного языка.

Министерство образования и науки отправило на круг согласования новую Программу по развитию эстонского языка, более широкой целью которой является наличие желания, умения и способности каждого гражданина Эстонии пользоваться эстонским языком во всех сферах жизни, а также владеть и иностранными языками.

В составляемой на следующие десять лет программе с подзаголовком ”Язык создает ценности” речь идет об эстонском как родном и иностранном языках, об эстонском языке за рубежом, и, в отличие от предыдущей версии, об изучаемых в Эстонии иностранных языках. Повышенное внимание в программе уделено пользователям языка, а также их потребностям. Она была разработана языковым отделом Минобрнауки в сотрудничестве с партнерами и экспертами в этой области.

В редакции ”Учительской газеты” состоялась дискуссия, в ходе которой своим видением стратегии развития языковой сферы государства поделились глава языкового отдела Минобра Пирет Кяртнер, советники ведомства Андеро Адамсон и Кадри Сырмус, а также его ведущие эксперты Рийна Коолмейстер и Пилле Пыйклик.

Какие нерешенные проблемы из предыдущей программы по развитию перекочевали в новую версию, и какие решения предлагаются?

Пирет Кяртнер: Существуют проблемы, в решение которых свой вклад должны внести также другие министерства и ведомства. Например, это изучение эстонского как иностранного, а также вопрос языка обучения в высших учебных заведениях. Мы пытаемся сохранить положение дел, при котором на эстонском языке можно было бы учиться по всем специальностям в первой и второй университетской ступени (бакалавриат и магистратура — Ред.).

Кадри Сырмус: Нерешенным продолжает оставаться вопрос развития эстоноязычной терминологии во всех областях. Да, программы по развитию эстоноязычных учебников для вузов и терминологии на государственном языке существуют, однако необходимо создать единую базу терминов, все больше привлекая к работе вузы и министерства, чтобы ни одна область не осталась без внимания.

Для повышения престижа эстонского языка в некоторых регионах страны предстоит еще проделать огромный объем работы. Государство пытается решить проблему с помощью региональной политики. Это важно осознавать. Больным вопросом является нехватка преподавателей эстонского языка. Требуется больше хороших учителей, продуманных методик, а также мощная поддержка со стороны организаций.

Рийна Коолмейстер: Одной из целей предыдущей программы было то, что выпускник гимназии должен владеть эстонским на уровне С1, а выпускник основной школы — на уровне В2. Цель пока не достигнута. Уровень владения государственным языком среди иноязычных жителей страны не растет так быстро, как мы бы того хотели.

Вопрос вот в чем — должно ли преподавание эстонского языка координироваться централизованно или этим должны заниматься все?

Пирет Кяртнер: Мы хотим ужесточить контроль над языковыми школами. Этим занимается Языковая инспекция, но мы хотели бы узнать, что делается на уроках.

Андеро Адамсон: Недостигнутой осталась цель, касающаяся преподавания эстонского на академическом уровне за рубежом — ежегодно в одном из зарубежных университетов открывается вакансия на должность преподавателя эстонского языка. Должно было быть открыто уже 18 центров, но их пока наполовину меньше.

Из-за экономического кризиса не увеличился бюджет программы. Ситуация была проанализирована, в результате чего вакансии, к которым питался наименьший интерес, были ликвидированы. В новой программе по развитию планы уже не столь амбициозны. Создание широкой сети безусловно важно, однако эстонский не должен преподавать непременно лектор из Эстонии.

Мы продолжим преподавать язык детям. Мы начали с 1500 детей, сейчас же при поддержке со стороны Минобра эстонский изучает уже 3500 ребят. Из Эстонии высылаются учебные материалы, ведется регулярная учебная работа. Наша задача заключается в расширении круга учащихся. Используем также возможности электронного обучения. Сейчас наблюдаются реэмиграционные тенденции. Люди стали возвращаться на родину и нужно поддерживать языковое обучение возвращенцев.

Пилле Пыйклик: До сих пор об иностранных языках речь велась в эстонской Стратегии иностранных языков, рассчитанной до конца 2017 года. Важнее всего необходимость как можно раньше приступать к изучению иностранного языка. Эстония начинает отставать по этому показателю от остальной Европы. Хотим также бороться против сужения выбора языков, а также против предписывания системой возможности изучения либо английского, либо русского.

Мир меняется с бешеной скоростью. Какую картину в области языкознания мы хотим наблюдать в 2027 году? Каковы важнейшие цели?

Кадри Сырмус: Мы хотим, чтобы количество людей, считающих эстонский язык важным, было не меньше, чем сейчас. Чтобы этнографические науки продолжали оставаться сильными. Чтобы эстонским пользовались во всех сферах жизни. Чтобы языковые технологии быстро приходили людям на помощь. Чтобы при необходимости можно было пользоваться роботами-переводчиками. Чтобы переведенный текст появлялся на экране прямо во время выступления.

Также хотим, чтобы через десять лет появились новые учебники для вузов на эстонском языке: очень доступные, в том числе и в дигитальном формате, касающиеся всех сфер жизни и чтобы сразу целая полка.

Андеро Адамсон: Ключевой областью как раз и являются языковые технологии. Языком все чаще пользуются в дигитальном пространстве, т.е. в гаджетах. Государство в течение 12 лет поддерживало разработку базовых технологий. Теперь же настало время сделать технологии ближе к пользователям, будь то говорящий кофейный аппарат, автомобили, смартфон или озвучивание субтитров по телевизору. У нас также большие планы по части осовременивания, т.е. дигитализации словарей. Добавится новая учебная среда.

Пирет Кяртнер: Яснее всего цель программы по развитию выражена в предложении: ”Житель Эстонии хочет, умеет и может пользоваться эстонским языком во всех сферах жизни, а также владеет иностранными языками”.

Мы не хотим сдать ни единой позиции, имеющейся сейчас у эстонского языка. Положение дел в сфере преподавания эстонского сейчас лучше, чем когда бы то ни было. Однако мы хотели бы достичь в течение следующих десяти лет прорыва в области развития языковых компетенций, инфраструктуры, а также преподавания языков.

Рийна Коолмейстер: Есть такая красивая мечта, чтобы через десять лет все овладели государственным языком. Одной из составляющих стратегии как раз и является повышение статуса эстонского языка.

Пилле Пыйклик: На уровне отдельного индивида понятие ”мультиязычность” могло бы приобрести более глубокий смысл. В Эстонии молодежь пока еще не выпускается из школ с приличным знанием по крайней мере двух иностранных языков. Думаю, что после Брекзита многие страны станут надеяться на освобождение от доминирующей роли английского языка. Этот процесс тяжело обратить вспять, однако небольшая надежда все-таки остается.

Пирет Кяртнер: Есть еще одно пожелание, а именно, чтобы в 2027 году все министры и чиновники выступали на международных мероприятиях с приветственным словом на эстонском языке. Во время председательства Эстонии в Совете ЕС мы могли наблюдать, как, несмотря на недостаточное владение языком, все пытались говорить на английском, хотя эстонский является официальным языком Евросоюза. Мы не должны стыдиться говорить на родном языке, ведь владение им не приравнивается к незнанию языков иностранных.

Недавно языковед Мартин Эхала обратил в издании Postimees внимание на то, что в программе по развитию четко не прописана интеграция школ Эстонии, что однозначно рекомендуется сделать в отчете о человеческом развитии.

Рийна Коолмейстер: Это правильное замечание, однако местом и способом решения проблемы является не одна лишь программа по развитию эстонского языка. Вопросом надо заниматься в сотрудничестве с несколькими учреждениями. У нас уже есть эстоноязычная гимназия, модель ”60:40” заработала хорошо. В основной школе уже достаточно как уроков эстонского, так и обучения на эстонском. Цель — овладение к концу девятого класса государственным языком на уровне В2. Когда это станет реальным, зависит не только от стратегии развития эстонского языка. Требуется более широкая дискуссия.

Пирет Кяртнер: Мы должны отдавать себе отчет в том, что не во всех школах можно будет организовать совместное обучение эстонских и русских ребят. Например, в Нарве, где эстонцев лишь 3%. В таких регионах возможно языковое погружение. В Йыхвиской же государственной гимназии, в Локса, а также в Тартуской Аннелиннаской гимназии русские и эстонские дети уже учатся вместе.

Идея правильная, но так скоро она не осуществится. Потребуется ее общенародное обсуждение. Результаты исследований свидетельствуют о том, что родители русских детей заинтересованы в том, чтобы те учились на эстонском языке уже с детского сада.