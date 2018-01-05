Военный атташе Эстонии на Украине: конфликт превратил страну в лоскутное одеяло

Военный атташе Эстонии на Украине полковник Ристо Луми дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором рассказал о ситуации на Украине.

Вы являетесь военным атташе Эстонии на Украине с апреля 2014 года. В каком состоянии находится Украина сейчас?

Министерство обороны и Силы обороны наблюдают за событиями на Майдане с конца 2013 года. После крымских событий и эскалации ситуации на Донбассе в Восточной Украине было решено отправить в Киев военного атташе. Я — первый военный атташе, работающий на Украине.

С начала войны на Украине многое изменилось. Страна более не является единым целым. Она превратилась в лоскутное одеяло и потеряла монолитность. Киев живет своей жизнью, там свои принципы, а Восточная, Центральная, Западная и Южная Украина живут своей жизнью. За четыре года в Киеве мне ни разу не пришлось почувствовать, что страна находится в состоянии военного конфликта. Люди жили своей обычной жизнью, отдыхали, ходили в рестораны.

Наиболее болезненно был принят людьми военный конфликт в Восточной Украине, а не аннексия Крыма. Особенно болезненно это оказалось для территорий, граничащих с Донбассом и Луганском, поскольку это касается их больше всего.

Если в 2014 году в Киеве слышалась преимущественно русская речь, то теперь люди стали говорить на суржике, смеси русского и украинского. В Киеве и Центральной Украине растет популярность украинского. В какой-то степени это напоминает наше ”пробуждение” в конце прошлого века, только оно не столь сильно и ярко выражено, как в Эстонии. Люди интересуются своим языком и историей, узнают, что Симон Петлюра был политиком и активистом украинского национального движения и что Степан Бандера не был уж таким пособником фашистов, как тому учили в школе.

Насколько разобщены между собой люди?

Очень сильно.

По-прежнему?

Да. Семьи разобщены. Есть те, кто поддерживает Москву и считают произошедшее в Крыму, а также т. н. обретение независимости Донецком и Луганском правильным. Есть те, кто выступают четко за Украину и говорят, что все это дело рук России. Украинское сообщество есть и в Силламяэ, и оно тоже расколото: одни говорят, что это агрессия, а другие считают происходящее в Восточной Украине самоопределением.

Это и осложняет конфликт. В обществе нет единой, четкой и сильной позиции. Но все движется к увеличению числа тех, кто разочарован в России.